Así describió Mariano Torres la relación que tiene con Paulo Wanchope

Mariano Torres llegó al Saprissa en el 2016, cuando Paulo César Wanchope era gerente deportivo de los morados.

Es cuestión de horas para que Paulo César Wanchope sea presentado como nuevo entrenador del Saprissa y en el camerino morado hay una persona que conoce y aprecia al exjugador.

Se trata de Mariano Torres, el capitán saprissista, que llegó al país en el 2016 para firmar con la “S” cuando Chope era el gerente deportivo de los morados.

En abril del 2023, el capitán saprissista conversó con La Teja y contó cómo es su relación con el que será su técnico.

“Tengo muy buena relación con él, desde el día en que llegué no he perdido el contacto, sigo hablando, sigo cruzando mensajes con él, siempre le voy a estar agradecido porque fue la persona que me llamó para ofrecerme venir acá, con otro amigo que me llamó primero para decirme de la oportunidad y Paulo luego me llamó para traerme”, afirmó Mariano en ese momento.

Este sería el cuarto equipo que dirija Chope en la primera división, luego de su paso por Herediano, Cartaginés y Pérez Zeledón. Además, estuvo en el banquillo del Club Sport Uruguay, en la Liga de Ascenso y fue técnico interino de la Selección Nacional.