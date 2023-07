Así disfrutaron los jugadores del Saprissa tras llevarse la Recopa

Los saprissistas disfutaron a lo grande luego que Chamorro tapara el penal que les dio el titulo. (Rafael Pacheco Granados)

En una contentera los jugadores del Deportivo Saprissa celebraron a lo grande la Recopa obtenida tras vencer al Club Sport Cartaginés. Así lo mostraron tras la tapada de Kevin Chamorro en la tanda de penales.

Pablo Arboine fue uno de los que más disfrutó el nuevo titulo de los morados y confesó cuál fue una de las claves para levantar esta nueva copa.

“Primero, darle gracias a Dios por permitirnos estar acá y celebrar un titulo más. Venimos haciendo las cosas bien, venimos aplicando rotaciones, los jugadores que entran cumplen bien, eso da cosas muy buenas para el profesor para lo que viene en el arranque del torneo”, comentó el defensor.

Pese que no jugó, Orlando Sinclair fue parte del fiestón que armaron en la gramilla y hasta dijo a quién le dedicó este triunfo. “Gracias a Dios y orgulloso de mis compañeros que les tocó hacerlo de la mejor manera, esto es para nuestras familias y la afición”.

Cal y arena

El guardameta Kevin Chamorro fue genio, figura y hasta villano en la tanda de penales, pero al final el destino le dio otro motivo de felicidad para defender la morada.

“Siempre entreno para jugar y como siempre practico penales en el entrenamiento, el profesor me dijo ‘¿se anima a tirarlos?’ y le dije que sí, esto es fútbol y me tocó perderlo, pero después pude revertirlo.

“Nosotros nos mentalizamos en cada partido en buscar la victoria; sabiamos que la Súper Copa y la Recopa teniamos que ganarlas para dar una señal. Gracias a Dios se nos dio, ahora que la afición disfrute, ahora a prepararnos para lo que se viene”, enfatizó el guardameta.

Una raya más al tigre

Christian Bolaños fue escogido como la figura del partido. El veterano volante se mostró contentísimo por la nueva copa que ganó y que agregó en su larga carrera con el Monstruo.

“Contento por haber logrado el objetivo que era campeonizar en estas dos copas; iniciamos bien, aunque estuvo un poco atropellada porque tuvimos una preparación un poco justa con estos partidos en medio, pero le hicimos frente y esto nos da confianza para lo que viene.

“Habíamos conversado que era la primera vez de este torneo y sería bonito poner el nombre del Saprissa como el que arrancó ganando esta copa. Saprissa está hecho para jugar finales y ganarlas”, relató Bola.

El futbolista comentó que sintió una molestia en la parte final de la mejenga y espera que nada más sea un susto.

“Espero que sea una contractura, que no sea nada de palabras mayores, estuve bastante bien, pero al final sentí que me jaló, pero esperemos que no sea nada”, finalizó.