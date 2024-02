¡Así duele más! En 120 minutos le dieron duro a Alajuelense desde un lugar especial para Saprissa

Pablo Guzmán fue uno de los que le tiró duro a Alajuelense en el centro del Saprissa. Foto: Captura de pantalla.

El programa 120 minutos, de radio Monumental, no se guardó nada y arrancó el programa tirándole a Liga Deportiva Alajuelense por la forma en que venció a Puntarenas FC, pero llamó la atención que lo hizo desde un lugar muy significativo para el archirrival.

Esta edición del programa se efectuó desde el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández, del Deportivo Saprissa, ubicado en Curridabat, y sus panelistas criticaron duro a los manudos, como Harrick McLean, que le dio mérito a Fernando Lesme por salvarle la tanda a Andrés Carevic.

“Claro que le salvó la campana, el Puerto hizo un gran partido, mereció mejor suerte, pero el fútbol no es de suerte ni de merecimientos, hay que hacer los goles y la Liga lo hizo. Pero Fernando Lesme le salvó la campana al señor Carevic, porque anoche Alajuelense no jugaba a nada”, dijo.

LEA MÁS: Saprissa comparte publicación que en Alajuela no caerá nada bien

Rodolfo Mora no se quedó atrás y puntualizó que eso se pudo evitar desde antes de arrancar el juego.

“Lesme que debió jugar desde la titular, errores del propio entrenador, al final usted puede tener la perspectiva de que corrigió y salvó el partido con el ingreso de Fernando Lesme, pero el error está desde el minuto uno, cuando Moya está lesionado y ¿quién debe entrar?, ¿para qué llevaron a Lesme?, ¿no es un centro delantero natural? El equipo no entró con esa figura que al final terminó resolviendo el partido”, argumentó.

Pablo Guzmán resumió en pocas palabras lo que, según él, les está pasando a los manudos.

“No fue un cambio de sistema, fue un cambio de hombres, este Alajuelense no logra consolidar un once inicial, adicional a eso hace cambios extraños en sus movimientos, pero me parece que (Andrés Carevic) no quiere”, cerró.

Ni ganando, el cuerpo técnico rojinegro evitó que lo agarran de piñata.