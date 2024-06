Así es el muelle más famoso de Los Ángeles, lugar que vemos en muchas películas

Las playas y el muelle de Santa Mónica es uno de los puntos más concurridos en Los Ángeles. Foto: Ricardo Silesky

Luces, música, juegos, mar, comida y hasta una enorme rueda de Chicago, eso es parte de la experiencia de visitar el famoso puerto de Santa Mónica, uno de los lugares imperdibles de quienes visitan la ciudad de Los Ángeles.

Aprovechando que La Teja dijo presente en esta ciudad californiana siguiendo a la Selección de Costa Rica en su debut en la Copa América, en nuestra lista de tareas pusimos ese famoso sitio. La mayoría de personas nos recomendaron ir de noche para experimentar el ambiente, pero nuestro corresponsal en Estados Unidos, William Cordero, nos cuadró mejor los planes, ya que nos aconsejó ir a ver al atardecer y así disfrutar los dos escenarios: de día y de noche.

Santa Mónica no está muy lejos del centro, nosotros nos movimos en Uber para que nos diera tiempo de ver la puesta del sol y desde el centro de la ciudad duramos poco menos de media hora. Y la recomendación de nuestro amigo Will fue muy buena porque al llegar, además de sorprendernos por la exagerada cantidad de gente que había, disfrutamos de un atardecer muy chuzo, que por cierto, fue como a las 8 de la noche.

Bubba Gump es uno de los restaurantes más concurridos en Santa Mónica. Foto: Ricardo Silesky

La playa es muy linda, me recordó a las tomas que hacían en la famosa serie de Two and a Half Man (las de la serie son en Malibú, igual en California), las vistas son muy lindas y las tonalidades del cielo con el atardecer hacían una linda combinación. Solo vi como a una persona bañándose, la mayoría solo disfruta de sentarse y pasarla lindo en la arena.

Ya entrando propiamente en el muelle, nos recibe un rótulo que es muy famoso en fotos y videos y ya empieza el recorrido sobre madera. La estructura es enorme, tanto a lo largo como a lo ancho, ya que, como les voy a ir contando, a los lados hay de todo.

Lo primero que se va encontrando son restaurantes, de todos los tipos, especialmente de mariscos y hamburguesas. Destaca el de Forrest Gump, Bubba Gump, cuya especialidad, como ya se imaginarán, son los camarones.

Muelle y playa de Santa Mónica, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Foto: Ricardo Silesky

A lo largo del camino hay gente que busca ganarse una platica haciendo bailes o alguna coreografía, o vendiendo tiliches, al mejor estilo de la avenida Central de Chepe.

También destacan muchos puesticos donde se pone a prueba nuestras habilidades, sea del tiro al blanco, de botar cosas o de encestar balones de baloncesto, de lograrlo el premio es un peluche. Eso me hizo recordar cientos de películas gringas donde las parejas van a esos lugares y el galán queda como los grandes cuando le gana un regalito. Y es que sin duda el muelle de Santa Mónica es el típico escenario de cuando en una cinta quieren mostrarnos cómo nace el amor o la amistad entre los personajes.

Las aguas de Santa Mónica son las favoritas de muchos en Los Ángeles. Foto: Ricardo Silesky

Finalmente y ya sobre el mar, hay un miniparque de diversiones, con una montaña rusa pequeñita, carruseles, pero el centro de atención es la enorme rueda de Chicago, la cual se ve desde todo el muelle por su tamaño y colores. Yo pensé en subirme, pero me ganó el miedo a las alturas así que eso se los quedo debiendo.

No puedo terminar este recorrido sin contarles que precisamente en ese lugar hay un rótulo que es el más fotografiado del lugar, ya que es el que indica el final de la famosísima ruta 66. Este popular camino, de casi 4 mil kilómetros une la Costa Este y la Costa Oeste de Estados Unidos. El inicio está en la ciudad de Chicago. Obviamente ahí nos hicimos la foto del recuerdo.

Por la noche el puerto de Santa Mónica luce espectacular . Foto: Ricardo Silesky

El lugar es bonito, no es para dedicarle mucho tiempo, con un ratico está bien, pero sí vale la pena pegarse la vueltita.

