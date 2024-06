Así está despedazando la prensa mexicana a su selección tras caer ante Venezuela en Copa América

Los aficionados mexicanos quedaron muy molestos luego de la derrota de su selección ante Venezuela. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Como era de esperarse, la prensa mexicana no tuvo reparos ni piedad para atacar a su selección luego de perder 1-0 ante Venezuela en la Copa América, resultado que califican como un ridículo.

La Vinotinto derrotó, por primera vez en su historia, a los aztecas y, además, los dejó obligados a ganarle a Ecuador en la última fecha para poder clasificar a los cuartos de final del torneo.

Los ataques más duros son contra el técnico Jaime Lozano, a quien tachan de inexperto e incapaz de manejar al Tri. Sumado a ello a los jugadores los califican como “la peor camada de la historia de México”.”

“Al final de la noche, hay cosas que uno no alcanza a entender en Jaime Lozano o en quien tomó la decisión de la famosa “renovación generacional”: ¿Por qué no vino Henry Martín? ¿Por qué no trajo al “Chucky” Lozano? ¿No eran alternativas interesantes en un juego como este?”, dijo David Failtelson.

“Qué ridículo histórico perder contra Venezuela en Copa América en Los Ángeles. Nunca el aficionado mexicano se ha sentido tan insultado por una Selección como ésta. Si los eliminan en fase de grupos, que se larguen todos”, opinó por su parte Mauricio Pedroza de ESPN

"A LA PEOR CAMADA LE PONES AL DT MÁS INEXPERTO EN LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN" 💥@GusMenFox dice que Jimmy Lozano es el técnico más inexperto que ha tenido la Selección.



— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 27, 2024

¿A QUÉ JUGADOR HA HECHO MEJOR JAIME LOZANO? 👀@GusMenFox se cuestiona sobre si Jimmy ha sacado el mejor potencial de alguien.



— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 27, 2024

🇻🇪 Salomón Rondón junto a @GibranAraige tras el triunfo ante México: 🔥 “Nos llevamos los tres puntos y a pensar en Jamaica” 🔥



➡️ @jllopezsalido: “Hoy México queda mal parado y al borde de la eliminación” 🎯



— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) June 27, 2024

