Así está el arroz con la lesión de Carlos Mora

El jugador de la Selección Nacional, Carlos Mora, salió lesionado del partido de este viernes entre Costa Rica y El Salvador y la Fedefutbol dio un parte médico del estado del futbolista.

Por lo que indica la Fedefutbol, Mora podría perderse el siguiente partido ante Martinica, el próximo martes.

Carlos Mora salió al minuto 46. (LEONARDO MUNOZ/AFP)

“El jugador Carlos Mora presenta un trauma distorsivo (torcedura) en el tobillo izquierdo y estará en evaluación las próximas horas para practicar los exámenes que correspondan y determinar el alcance de la lesión”, dice la Fedefutbol.

Mora es volante de Liga Deportiva Alajuelense y uno de los hombres que más podría ayudar al trabajo de la Tricolor en la parte ofensiva.

“Fue una jugada circunstancial, sentía mucho dolor y pedí cambio. Tengo que esperar mañana para decidir cosas. No sé que tengo todavía”, dijo el futbolista.

“Fue la jugada donde la bola pegó en el palo y quedó allí y si no me barría el jugador del El Salvador quedaba solo y me barrí y quedé con el pie trabado”, añadió.