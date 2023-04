Así está el arroz con la renovación de Yeltsin Tejeda en el Herediano

Jafet Soto confirmó que el volante Yeltsin Tejeda aún no renueva con el Herediano. Mayela López. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

El gerente general del Herediano, Jafet Soto, afirmó que el jugador Yeltsin Tejeda aún no ha renovado con el club florense.

“Tejeda puede firmar en junio con el equipo que quiera, tiene la oferta de Herediano en la mesa, estamos agradecido con Yeltsin y esperamos que se quede en Herediano.

“Nuestro proyecto es importante como institución y han salido y han llegado otros y hemos quedado campeones”, dijo.

LEA MÁS: Este es el sentimiento que reina en la familia de Yeltsin Tejeda por verlo en un nuevo Mundial

Soto dijo que no le preocupa el hecho de que Tejeda pueda irse a otro club.

“(Yeltsin) es un caballero, si toma una decisión nos lo diría con tiempo, es el único jugador que no tiene más de 1 año en la actual planilla del Herediano.

“Yo no me apego a un jugador, me encanta que el jugador crezca, porque fui jugador y la carrera de un jugador es muy corta, me encanta que crezca y si se queda feliz”, añadió.

El gerente del cuadro rojiamarillo dijo que el volante mundialista quiere meditar una posible salida al fútbol internacional.

“Él habló con notoros, no quiere correr y lo de Yeltsin va por una ventana al fútbol internacional. Recordemos que esta ventana es muy amplia, la de enero fue muy corta y vamos a esperar a junio. Está jugando muy bien, mejoró su nivel y vamos a esperar a ver qué pasa”, destacó.