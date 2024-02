Así explica Vladimir Quesada su plan para que Saprissa clasifique en Concacaf

Vladimir Quesada tiene fe en sus muchachos. (JOHN DURAN)

Vladimir Quesada tiene muy claro que para el partido del Deportivo Saprissa contra el Philadelphia Union por la Champions Cup de Concacaf la única opción es ganar y en la conferencia prensa previo al juego de este martes explicó cómo lo hará.

En la consulta que le hizo nuestro periodista Javier Carvajal a Vladi desde Philadelphia, explicó cómo lo tienen planeado para darle vuelta al asunto.

“Nosotros queremos ganar, debemos triunfar, es el resultado que necesitamos y el partido no puede ser más que uno inteligente. Vamos a buscar el arco contrario cuando se nos dé la posibilidad, ojalá muy ordenados, muy juntos y con muchos hombres en ataque, pero los de atrás que no queden cerca del área rival, tienen que estar muy atentos y concentrados en lo defensivo, tienen que marcar y no pueden estar dormidos, tienen que estar trabajando en defensa cómo se debe”, respondió.

Afinar la punteria

Recalcó que uno de los principales trabajos que hizo previo al juego es afinar la puntería de los delanteros, un detalle que muchos aficionados reclamaron tras el juego de ida.

“Hemos sido reiterativos en eso, nos ocupa trabajar con o sin oposición frente al arco, pero es algo que hemos hecho desde que tomamos el equipo y lo hemos seguido haciendo, lamentablemente no las estamos transformando en el arco contrario, no solo en nuestro torneo local, también en Concacaf.

“Porque como dije en su momento previo al partido contra el Philadelphia Union, pudimos haber sentenciado el juego en el primero tiempo y no fue así, esto es fútbol y esperamos que mañana podamos crear las mismas opciones y ojalá se conviertan en gol, también cerrar los espacios, hacer buenos bloques en defensa para evitar que la ofensiva del rival nos haga daño”, finalizó.

Recuerde que este partido se jugará este martes a las 7:15 p. m. hora costarricense.