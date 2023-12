Así fue como se logró que Jafet Soto dejara de hablar sobre arbitraje en la final nacional

Jafet Soto en Tibás estuvo más calladito que de costumbre. (Jose Cordero)

Muchos habrán notado que previo al partido de vuelta en la gran final del Apertura 2023 Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano tuvo otra actitud de hablar poco y nada sobre el arbitraje, pues eso sucedió gracias a un pacto sin precedentes.

Ese trato que marcó un hito en la disputa por el título entre morados y florenses fue revelado por uno de los principales involucrados, hablamos de Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa.

El presi morado en medio de fiestón que tenían por alcanzar la estrella 39 y a raíz de una pregunta de La Teja contó cómo logró que el presidente rojiamarillo cambiara su discurso en dos toques.

“Me empieza a preocupar un poco que ciertos tonos se empiecen a subir, el miércoles pasado en reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol le dije a Jafet Soto ‘vea Jafet, esto (los reclamos previo al juego sobre el arbitraje) no le hacen bien al fútbol, tenemos que subir el nivel y mejorar su reputación que ha estado muy dañada. Entonces si me quiere decir algo, venga y me lo dice aquí en la mesa y no tiene que por qué salir a hablar con la prensa’, y ese día Jafet Soto se comprometió a no hablar del arbitraje”, explicó.

Después de ese encuentro, se mostró otra cara de Soto, más tranquilo fuera de la cancha y sin necesidad de mandar filazos.

Hasta sorprendió que tras finalizado el partido, caminó a zona mixta sin dar alguna palabra, esperó a los jugadores en la entrada del camerino, les dio unas palabras, hasta se acercó al cuarteto arbitral a darles la mano aceptando la derrota.

La gota que derramó la paciencia de Rojas fue cuando escuchó a varios miembros del Herediano la semana anterior desacreditar algunos títulos ganados por la S por polémicas arbitrales.

“Ese tipo de comentarios le bajan el nivel al fútbol, que le vayan a decir a Álvaro Murillo, Edgar Marín, Evaristo Coronado, Walter Centeno, a quien sea, que el Deportivo Saprissa haya ganado 39 títulos y que alguno no fuera justo es una barbaridad, dejarse decir algo así con esa facilidad e irresponsabilidad, pero sabemos que es parte de un circo mediático, pero los títulos hablan por sí solos”, comentó.

El presidente morado espera que para el próximo certamen las cosas empiecen a cambiar para dejar a un lado las polémicas extra cancha.

Alaba a Vladimir

Rojas en medio de esa confesión sacó pecho por Vladimir Quesada y dejó en alto al técnico por su destacada actuación.

“Sus números, liderazgo, carácter y movimientos en cancha hablan por sí solos, es espectacular, ningún entrenador en la historia de este país ha ganado un torneo nacional con los números que ha hecho Vladmir Quesada, así que en buena hora y espero que se le dé más mérito a partir de ahora”, citó.

Agregó está tranquilo por la forma en que la gerencia deportiva ha afinado la planilla para la próxima temporada y entrelíneas confirmó que llegarán Joseph Mora, Luis Díaz y Yoserth Hernández.