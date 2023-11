Así fue el primer encuentro oficial de Gustavo Alfaro con la prensa como seleccionador de Costa Rica

Gustavo Alfaro fue claro en decir que irá con todo por defender a la Sele. Foto: John Durán.

Finalmente, la Federación Costarricense de Fútbol presentó ayer ante la prensa a Gustavo Alfaro como técnico de la Selección de Costa Rica. El estratega se tomó su buen tiempo para hablar, dejó puntos muy claros y acá le contamos cómo estuvo ese momento, que oficialmente marca el inicio de la era del Lechuga en Tiquicia.

La conferencia arrancó puntualmente, sí, aunque ustedes no lo crean, a las 10 a.m. en el Costa Rica Country Club en Escazú. Alfaro ingresó a la sala de conferencias junto a Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, y Adriana Durán, encargada de comunicación.

Con un semblante tranquilo, pero bien observador, habló por unos 10 minutos sobre las cosas que quiere hacer y le pidió a la afición que crea en su trabajo. Ahora que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, que los candidatos agarren bolados, pues con las palabras que dio Gustavo, logró convencer a la gente y en redes sociales se leyeron frases como “vuelve la ilusión” o “tiene algo que no sé qué es, que me convence”.

Cuando terminó de dar sus palabras, Adriana Durán le pidió al estratega que si podía presentar a su cuerpo técnico. Con la frase: “póngase de pie viejo”, uno por uno se fueron levantando y Alfaro describía su puesto con lujos de detalles.

Observador y muy analitico

En notas anteriores, Diego País, el exjugador y panelista de Fútbol Al Día en Multimedios, nos comentó que Alfaro tiene un poder para conversar y analizar, pues lo analizamos en detalle y tenía razón.

Escuchaba muy atento las preguntas de los periodistas, como en tres dijo que le parecieron muy buenas, en ninguna dijo que fuera mala, pero a las que notó que venían con cierta trampa, lo decía y pegaba freno.

Nosotros le preguntamos: ¿Cuáles errores cometió en Ecuador que espera no repetir en Costa Rica? Para así medir su nivel de autocrítica, algo que Luis Fernando Suárez casi no tenía y así respondió, para que ustedes saquen conclusiones.

“Ningún entrenador le responderá eso, eso no quiere decir que no tenga sentido de autocrítica y que uno lo mire para dentro diciendo: ‘Esto lo debimos haber hecho de esta manera’, a mí la verdad no me quedan reproches, porque antes de tomar una decisión planteo dos millones de dudas, nosotros somos hombres de acción y le dejamos las dudas a los intelectuales, pero a veces dudar de todo y de todos nos hace encontrar las mejores respuestas”, detalló.

¿Mejor segundo tiempo?

En esa respuesta nos contó una anécdota con un amigo cercano, sobre su reacción tras firmar para dirigir a la Tricolor.

“Tengo un amigo que fue dirigente de Quilmes y me quiere mucho, tras contarle que firmamos con Costa Rica me dijo: ‘Estoy muy feliz por vos, porque siempre tus segundos tiempos fueron mejores que los primeros’, porque me dijo que cada vez que ve mis partidos dice: ‘Yo espero que los jugadores lleguen rápido al vestuario porque sé que en la charla los acomodás, este será tu segundo tiempo en un Mundial y no tengo dudas que será mejor que tu primer tiempo (con Ecuador, en Catar 2022)’”, finalizó.

Tras casi dos horas de conferencia, se levantó de su silla, se acercó a su grupo de trabajo y se fueron juntos a otra parte de la sala para conversar y disfrutar el momento viendo el paisaje de la zona escazuceña.