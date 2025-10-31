Así fue el romántico gesto de la novia de Creichel Pérez después del partido contra Olimpia

El corazón del jugador de Alajuelense Creichel Pérez ya tiene dueña y luego del partido ante el Olimpia, su novia le dedicó un hermoso mensaje.
La enamorada de Creichel se llama Alondra Valverde y hace poco fue electa como Miss Teen Universal Models Look Costa Rica 2026.
Con Creichel en la formación titular, Alajuelense avanzó a la final de la Copa Centroamericana, por la vía de penales.
Mensaje de Alondra, novia de Creichel Pérez
Alondra Valverde, pareja de Creichel Pérez compartió un hermoso mensaje en sus redes sociales:
“Poco a poco, gracias a Dios por cada momento de aprendizaje. Orgullosa de lo que eres y de todo el esfuerzo que pones cada día.
“Desde donde estés, siempre apoyándote”, afirmó.