Así fue el romántico gesto de la novia de Creichel Pérez después del partido contra Olimpia

El corazón del jugador de Alajuelense Creichel Pérez ya tiene dueña y luego del partido ante el Olimpia, su novia le dedicó un hermoso mensaje.

La enamorada de Creichel se llama Alondra Valverde y hace poco fue electa como Miss Teen Universal Models Look Costa Rica 2026.

Con Creichel en la formación titular, Alajuelense avanzó a la final de la Copa Centroamericana, por la vía de penales.

Creichel Pérez, jugador de Alajuelense está enamorado de una reina de belleza. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Mensaje de Alondra, novia de Creichel Pérez

Alondra Valverde, pareja de Creichel Pérez compartió un hermoso mensaje en sus redes sociales:

“Poco a poco, gracias a Dios por cada momento de aprendizaje. Orgullosa de lo que eres y de todo el esfuerzo que pones cada día.

“Desde donde estés, siempre apoyándote”, afirmó.