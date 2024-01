Así fue la actitud de Bryan Segura en el primer partido contra su ex

Bryan Segura (centro) espera con paciencia su oportunidad para jugar con los generaleños. Foto: Prensa Pérez Zeledón.

Uno de los detalles que marcaron la primera jornada del Clausura 2024 fue el regreso del portero Bryan Segura a Herediano, pero vestido con la camiseta de Pérez Zeledón.

En La Teja aprovechamos que el palco de prensa del estadio Carlos Alvarado estaba a la par del banquillo de los generaleños para seguir de cerca cómo vivía la mejenga el portero.

Segura fue banca, pero eso no fue excusa para estar atento a cada jugada, cada vez que Hugo Cruz pitaba una falta en contra de Pérez Zeledón, era el primero que se levantaba a reclamar, hasta el cuarto árbitro varias veces lo regañó, para que le bajara a la intensidad.

En el minuto de hidratación fue de los que más habló para motivar a sus compañeros, así como también apresuró el paso a los que estaban calentando en la banca y los aconsejó para que entraran concentrados a buscar el triunfo, pero finalmente no resultó, porque el Team los derrotó.

Al finalizar la mejenga, los saludos con sus excompañeros iban y venían, como con Yendrick Ruiz, que lo abrazó. Con algunos miembros del cuerpo técnico se tomó unos minutos para hablar.

En zona mixta contó que pese a la derrota se mostró feliz por regresar a su vieja casa y aseguró que en los próximos partidos los seguirá viviendo de esa forma.

“Siempre me ha gustado eso, porque si estoy jugando, o quedo afuera, vivo el partido al máximo, porque me gusta ayudar aunque sea desde el banquillo, así era cuando estaba en Heredia y siempre me he caracterizado por tratar de colaborar y meter presión, porque cuando uno está dentro eso se siente y uno ocupa esa ayuda”, expresó el guardameta.