Así fue que se resolvió el regreso de Manfred Ugalde a la Selección

Manfred Ugalde volvió a la Selección de Costa Rica en el partido del viernes ante Arabia Saudita. (OLI SCARFF/AFP)

El regreso de Manfred Ugalde a la Selección de Costa Rica se dio mucho más fácil de lo que muchos podrían imaginar, apenas un par de llamadas de dos personas en la Fedefútbol fueron suficientes, según explicó Kurt Morsink, agente del futbolista.

Una conversación con Claudio Vivas, director de selecciones nacionales y técnico interino de la Sele, y otra con Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, lograron el regreso.

“Osael Maroto es una persona muy dinámica, se arregló en una llamada. El trabajo de Claudio Vivas ha sido espectacular, como analiza jugadores, como los ve, hay que apoyarlo, darle su tiempo, ojalá él guíe el proceso ahora que tiene la libertad de poder trabajar después de la salida de Luis Fernando Suárez.

“Fue sencillo, Claudio Vivas fue muy dinámico con Manfred Ugalde, un par de llamadas, algo que no se hizo en el pasado, y Osael Maroto muy sencillo, se resolvió rápido”, comentó Morsink a ESPN Costa Rica.

La respuesta del estadounidense deja claro que, a su parecer, con Luis Fernando Suárez y Rodolfo Villalobos, extécnico y expresidente de la Federación, no hubo voluntad para realizar ese acercamiento.

“No sé, no lo he analizado así, uno siempre trata de ver hacia el futuro, positivamente, todo se podría haber manejado diferente y no se hubiese llegado a dar el problema, pero ahora todos están muy contentos, ese análisis no lo he podido analizar, cuando hay un problema, siempre podría haberse hecho algo diferente para que no se diese ese problema”, explicó.

Ugalde anotó el viernes pasado su primer gol con la Sele en el amistoso 3-1 ante Arabia Saudita y se espera que parte este martes ante Emiratos Árabes Unidos tenga más minutos.