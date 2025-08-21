Así fueron los violentos hechos que dejaron decenas de heridos y detenidos en partido de la Copa Sudamericana

La violencia se hizo presente en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. AFP. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

El partido entre Independiente de Avellaneda de Argentina y la Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, fue suspendido por incidentes en las tribunas cuando se disputaba el segundo tiempo.

El partido, que se jugaba en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, al sur de Buenos Aires, estaba igualado 1-1.

El medio Infobae recopiló lo transmitido por el medio DSports y relató que “los chilenos violentaron un cuarto de limpieza, rompieron los baños, arrancaron butacas y transformaron todo el material en proyectiles, a los que agregaron palos de escoba y botellas. Así, fueron agrediendo a los hinchas del Rojo de las bandejas inferiores a lo largo del primer tiempo. También incendiaron los asientos y tiraron bombas de estruendo”.

El inicio del segundo tiempo se retrasó debido a que, luego de varios avisos por los altoparlantes, la policía ingresó en la grada con la orden de desalojarla y se dio el aviso de que los aficionados debían irse.

El partido se reanudó y, a los dos minutos, el central decidió darlo por finalizado, porque los aficionados ingresaron al campo de juego.

“Tenemos 90 detenidos afuera del estadio porque intentaron hacer desmanes y ya fueron derivados a comisaría”, dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Seguridad. Un vocero de Independiente confirmó, además, que 10 personas resultaron heridas.

Las autoridades decidieron cancelar el juego, debido a lo ocurrido. AFP. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

Cancelado

La Conmebol emitió un comunicado luego de lo ocurrido e informó que el partido fue cancelado.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, comienza el comunicado de la Conmebol.

“Así mismo, agrego que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, concluyó el mensaje publicado en la web oficial del organismo.

La cancelación del partido implica que su resultado quedará sujeto a las investigaciones sobre lo ocurrido.