Deportes

Así fueron los violentos hechos que dejaron decenas de heridos y detenidos en partido de la Copa Sudamericana

El juego iba 1-1 y, debido a lo ocurrido, la Conmebol decidió cancelarlo y el resultado dependerá de las investigaciones

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP
Varios heridos y detenidos luego del partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. AFP.
La violencia se hizo presente en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. AFP. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

El partido entre Independiente de Avellaneda de Argentina y la Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, fue suspendido por incidentes en las tribunas cuando se disputaba el segundo tiempo.

El partido, que se jugaba en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, al sur de Buenos Aires, estaba igualado 1-1.

El medio Infobae recopiló lo transmitido por el medio DSports y relató que “los chilenos violentaron un cuarto de limpieza, rompieron los baños, arrancaron butacas y transformaron todo el material en proyectiles, a los que agregaron palos de escoba y botellas. Así, fueron agrediendo a los hinchas del Rojo de las bandejas inferiores a lo largo del primer tiempo. También incendiaron los asientos y tiraron bombas de estruendo”.

LEA MÁS: Bayern Munich golpea al Boca en uno de los platos fuertes del Mundial de Clubes

El inicio del segundo tiempo se retrasó debido a que, luego de varios avisos por los altoparlantes, la policía ingresó en la grada con la orden de desalojarla y se dio el aviso de que los aficionados debían irse.

El partido se reanudó y, a los dos minutos, el central decidió darlo por finalizado, porque los aficionados ingresaron al campo de juego.

“Tenemos 90 detenidos afuera del estadio porque intentaron hacer desmanes y ya fueron derivados a comisaría”, dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Seguridad. Un vocero de Independiente confirmó, además, que 10 personas resultaron heridas.

LEA MÁS: En México revelan que Keylor Navas nos engañó siempre con su nombre: así se llama realmente

Varios heridos y detenidos luego del partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. AFP.
Las autoridades decidieron cancelar el juego, debido a lo ocurrido. AFP. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

Cancelado

La Conmebol emitió un comunicado luego de lo ocurrido e informó que el partido fue cancelado.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, comienza el comunicado de la Conmebol.

LEA MÁS: El Real Madrid es humillado y queda fuera de la Champions

“Así mismo, agrego que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, concluyó el mensaje publicado en la web oficial del organismo.

La cancelación del partido implica que su resultado quedará sujeto a las investigaciones sobre lo ocurrido.

Varios heridos y detenidos luego del partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. AFP.
El partido iba empatado 1-1. AFP. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Copa SudamericanaIndependiente de AvellanedaUniversidad de ChileViolencia
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.