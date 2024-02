Así han preparado a Andy Rojas, el gran ausente de la Selección, de la bulla mediática

El gran ausente en la prelista de la Selección Nacional que dio a conocer Gustavo Alfaro este lunes, es el delantero del Herediano Andy Rojas, quien ha tenido un largo proceso para que la bulla que genera a su alrededor no le afecte.

Don Emilio Rojas agarró a su hijo Andy Rojas y le ha trabajado la cabecita para que no se vuelva loco. (Facebook )

El joven delantero lleva tres goles con el Herediano en este torneo y ha llamado la atención por su madurez y su forma de ser, sin aspavientos, con los pies en la tierra, una situación que con 18 años es complicado de solventar.

Herediano enfrentará a Liberia este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado y es probable que el juvenil vuelva a ser de la partida.

Don Emilio Rojas, papá de Andy, nos contó qué han hecho para proteger al muchacho de toda la bulla mediática que está generando a su alrededor, como, por ejemplo, que un equipo de la Serie A de Italia está interesado en sus servicios y que otros clubes en Europa hayan preguntado por él.

Su padre sabe que su hijo mentalmente es fuerte y espera que no se desenfoque. Ojo cómo lo han preparado.

“La parte mental es fundamental para todo ser humano y más un deportista expuesto a los medios, que se convierte en figura pública.

“Se lo he trabajado desde niño, desde que vi que tenía condiciones y un potencial para sobresalir. Le he dicho que es normal, si hace bien las cosas, que la prensa, que la gente, hable bien o hable mal de él. Le he dicho que no se tiene que volver loco, que debe seguir en lo suyo, enfocado”, explicó.

Andy ha asimilado de buena manera los consejos y sabe en qué debe enfocarse sin perder la perspectiva. Su padre pertenece al personal de entrenadores del Club Sport Herediano y además fue jugador en primera división, por lo que tiene conocimientos.

“Desde que era niño me enfoqué en la parte mental, ahora que está más grande, las emociones son diferentes y tiene que saber manejar esas circunstancias, ya con 18 años es mediático. Le he dicho que tiene que tener pies de plomo”.

El papá añadió que se le ha hecho saber a Rojas que por el entorno futbolístico en que se desenvuelve y si destaca, todas esas situaciones son normales y no lo tienen que afectar. Andy sabe que pueden hablar bien de él, pero también lo pueden criticar.

“Él ha mantenido los pies en la tierra y esa es una clave. Ha ganado en esos aspectos pero le falta más. Ya los escenarios no lo asustan, porque se le ha trabajado, se le ha dicho las cosas que le pueden pasar y cómo debe manejarlo. Está preparado, cometerá errores sin duda y lo hablaré con él, pero viene con esa preparación de tiempo atrás precisamente para el momento en que está ahora”.

Y los resultados saltan a la vista, Andy sacó el bachillerato estando en plenas fases finales el torneo pasado. Se esforzó y no descuidó ni los estudios ni el equipo. Así ha ido sacando sus metas personales y profesionales.

Como debe ser

El coach deportivo Carlos Aguirre expresó que la forma en que han llevado a Andy hasta el momento es excelente. Manifestó que debe complementarse en la medida de lo posible con un profesional.

“Todos los clubes que tengan jugadores con potencial de ser exportables tiene que buscar ayuda temprana en la parte emocional y sicológica para trabajar las emociones, el estado de ánimo, para que el jugador se ubique, para que trabajen su propia marca, porque a veces copian y no es lo mejor. El papá hace mucho, quizás empíricamente y lo hace bien”, manifestó.

Andy Rojas recibió el diploma de bachiller estando entrenando con el equipo, en plenas fases finales del torneo pasado.

Dijo que muchas de las decisiones que toman los jugadores, sobre todo a edades tempranas, son emocionales, más que racionales.

“Allí es donde se ve que los clubes necesitan un profesional en la parte mental, igual que nutricionistas, igual que los médicos. ¿Quién trabaja esa parte?, ¿el entrenador?, que a veces no saben ni manejar una conferencia”, expresó.

Otra parte que ayuda a Andy es su tío, Óscar Rojas, quien casi toda su carrera la hizo en México y lo puede guiar en el proceso de asmiliar las cosas.

La fortaleza mental de Andy lo posiciona como un talento prometedor en el fútbol nacional e internacional.