Así influye Gustavo Alfaro en el crecimiento de Brandon Aguilera en la Selección

Brandon Aguilera le agradece a Gustavo Alfaro por señalar sus puntos de mejora. Foto: Fedefútbol.

Brandon Aguilera tiene mucho qué agradecerle a Gustavo Alfaro, porque ha sido de los técnicos que últimamente ha influido en su crecimiento como futbolista.

Bebote después del amistoso de las selecciones de Costa Rica y Uruguay comentó cómo el Lechuga se ha tomado el tiempo de ver su desempeño y mostrarle las cosas que debe mejorar para los próximos compromisos.

“Me dice muchas cosas, pero lo principal que me pide es que juegue rápido, a dos toques, que no me deje la bola por mucho tiempo, que proponga a la hora de jugar y tenga bastante confianza.

“Aprendo mucho de él porque me enseña cómo debo ver la cancha, la forma en que me debo acomodar para recibir la bola y crezco bastante con sus indicaciones”, explicó.

LEA MÁS: Kenneth Vargas tuvo momento muy especial en la cancha del Nacional luego de enfrentar a Uruguay

Esos trabajos no han sido solo cuando acepta las convocatorias de la Tricolor, el proceso arrancó desde que llegó al fútbol inglés.

“En el tiempo que estuve en el primer equipo del Nottingham Forest tal vez tenía un rol secundario, eso lo hablada con él, a la hora de venir a Costa Rica, nos pone trabajo similares, pone mucha atención a nuestro trabajo y nos ayuda a crecer en todos los aspectos”, describió.

Sobre el empate a cero contra los sudamericanos, salió contento por la forma en que el rival los retó.

“Tuvimos bastante la posesión de la pelota, ellos nos esperaron en un bloque bajo y no pudimos concretar las opciones que tuvimos en el arco rival. Si hubiéramos hecho ese clic en las jugadas de cierre quizás habríamos ganado 3-0″, recalcó.