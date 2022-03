Así justifica Yeltsin Tejeda que su equipo sea de los últimos en la tabla y la base de la selección

Keysher Fuller y Yeltsin Tejeda son dos de los jugadores del Herediano que están en la Sele, a pesar del mal momento florense. (Jose Cordero)

El terrible momento que vive Herediano en el Clausura 2022, en el cual es penúltimo solo porque tiene mejor diferencia de goles que Santos, no se debe mezclar con la actualidad de la selección nacional, según Yeltsin Tejeda, capitán florense y una de las caras más regulares en la Tricolor.

Los florenses aportan siete jugadores al actual microciclo: Gerson Torres, Esteban Alvarado, José Guillermo Ortiz, Orlando Galo, Jewison Bennette, Keysher Fuller y Tejeda.

“Es que esto no es algo que se dio de la noche a la mañana, sino que tenemos un trabajo acumulado con el cuerpo técnico, hemos estado en microciclos, en otros partidos de la eliminatoria, no es algo de ahora solamente, también somos los campeones, tampoco se nos puede olvidar eso.

“¿Estamos pasando una situación difícil? Es cierto, es algo muy duro en el club, pero ya cuando uno viene aquí (a la selección) y ve el nombre de uno en la lista, uno sabe que tiene que cambiar de chip rápido, somos jugadores profesionales y tenemos que venir a aportar lo que el profe quiera”, respondió Tejeda ante una pregunta de La Teja.

De los siete nombres, solo Alvarado se unió al grupo hasta la fecha pasada, el resto han sido jugadores habituales para el cafetero, eso es claro, pero también lo es que algunos en particular no pasan buenos momentos en lo individual.

Ortiz, por ejemplo, no lleva ni un solo gol en el 2022, igual que Bennette, mientras que jugadores como Torres, Galo y Fuller han sido señalado por los propios aficionados florenses por un bajón de nivel.

“Ta vez no hemos estado bien en el torneo, pero trabajamos día a día para estar acá, porque para nosotros es muy importante estar en estos últimos tres partidos en los que sabemos que nos jugamos todo, por eso digo que es trabajo que hemos acumulado con el cuerpo técnico, por algo él nos llama y no bajamos la cabeza”, agregó el florense.

Gerson Torres y Orlando Galo son dos florenses que se han vuelto habituales en las listas de Luis Fernando Suárez. (Jose Cordero)

Cosas diferentes

Ronald Gómez, asistente técnico de Suárez, defendió el llamado de los florenses porque cree que sí tienen el nivel para estar con la Sele.

“Es que son dos cosas diferentes, no tiene nada que ver una selección con un club, ni cómo vayan sus resultados en el campeonato. El jugador cuando viene a la selección se le da una exigencia y si la cumple, sea que su equipo esté de primero o último, pues se va a traer.

“Hay futbolistas muy buenos en equipos y que cuando vienen a la selección no rinden o no dan lo que el profesor quiere y hay otros que no son ni tomados en cuenta en su equipo los llaman acá y marcan una gran diferencia, por eso es que la selección no es para todos”, comentó la Bala.

El balón está del lado de los rojiamarillos para darle la razón a Gómez, para que demuestren que, a pesar de los pesares, cuando se ponen la chema de la Sele son otros cien pesos, allí es donde se verá si las críticas por su llamado son justificadas o no.