Así justificaron la descalificación los jugadores del Saprissa

Los jugadores del Saprissa no escondieron su desazón por la descalificación en la copa. (Jose Cordero)

Dolidos, así dieron la cara los jugadores del Deportivo Saprissa a la prensa tras la descalificación en la Copa Centroamericana ante el Real Estelí. Hasta aprovecharon para agradecerles a los aficionados por su apoyo en las gradas.

Uno de los que conversó con los medios fue Ulises Segura, quien resumió lo que sintió el camerino luego que el Tren del Norte los sacara del baile y les dio las gracias a los morados por no dejar de alentar.

“Ahorita estamos en caliente, es difícil expresar lo que sentimos, pero por supuesto, que estamos dolidos, cabizbajos, no esperábamos este resultado, quisimos darle el máximo y al final por un par de desatenciones no nos alcanzó.

“Estamos muy agradecidos (con la afición) por el respaldo que nos dieron, es una disculpa para ellos por no sacar la serie como debíamos, todos dimos el máximo, pero también nos vimos sorprendidos, nos hicieron dos goles en la serie, tratamos de encimarlos, pero no se pudo al final”, comentó Segura.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas estalla por pregunta de periodista tras eliminación del Saprissa

Kendall Waston no se quedó atrás con su comentario y declinó decir si es la peor participación de la S a nivel internacional.

“Fue una buena llamada para nosotros ver cada detalle, para poder mejorar si queremos ser tricampeones, lo hemos hablado, va a ser más difícil que los anteriores torneos.

“Difícil, lo pondría como cualquier otro, no me gusta perder contra nadie, entonces no lo voy a poner ni muy arriba, ni muy abajo, va a ser igual que cualquier derrota. No puedo, por así decirlo, encasillarlo porque es un equipo de Nicaragua, porque seriamos clasistas o racistas. Al final no me gusta encasillarlo de esa manera, no puedo menospreciar al Real Estelí, porque han hecho bien las cosas y son justos ganadores”, detalló.