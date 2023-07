Así le cumplió Saprissa un sueño al hijo de Douglas Sequeira

Sequeira dijo que aprovechará cada oportunidad que le den en el Monstruo. Foto: Prensa Saprissa

El primer partido del Deportivo Saprissa en el campeonato Apertura 2023 será inolvidable para Douglas Sequeira Borbón porque logró lo que muchos jugadores sueñan: su primer encuentro como titular en la Cueva.

Luego de la victoria del Saprissa ante Sporting FC, Sequeira habló con los medios de comunicación y confesó muchas cosas que pocos conocían, como la paciencia que debió aplicar por tres años para lograr ganarse un puesto en la titular y jugar en San Juan de Tibás.

“Ha sido un proceso bastante complicado, pero bonito a la vez; estuve en Uruguay de Coronado, regresé (a Saprissa), pero no tuve chance. En el semestre pasado estuve en el Santos de Guápiles y, gracias a Dios, me fue muy bien. Fue una oportunidad muy provechosa, agradezco a la institución que me dio la oportunidad de jugar, por dicha el profesor me dio bastante confianza y lo he hecho bien hasta el momento”, relató Sequeira.

Siempre una primera vez será bien recordada por cómo se vivió ese momento y en el caso del defensor no será la excepción, pues sufrió un poco, pero para su suerte, terminó bien el asunto.

“Desde antes que comenzara el partido sentí mucha emoción, me sentía muy feliz y un poco ansioso porque la institución está pasando por un buen momento, quería ser parte de eso y estoy tratando de aprovechar la oportunidad”, enfatizó el jugador.

En datos de la Unafut, Douglas jugó 90 minutos, hizo un remate directo al arco, no recibió faltas ni tarjetas.

Buenos consejeros

Una de las claves de este buen arranque con los tibaseños han sido los consejos de los más experimentados, aplicando el toque de la esponja, de absorber todo lo bueno para ponerlo en práctica en el futuro.

“Los que más me aconsejan son los líderes como David Guzmán, Kendall Waston, Ariel Rodríguez, Christian Bolaños y Mariano Torres. Para mí esto es muy provechoso, porque en Saprissa hay jugadores de bastante calidad como Fidel Escobar y Pablo Arboine, para mí todo es ganancia”, dijo.

Y es que a los lideres no se les va nada, cada chance que tienen le dan bolados y el chamaco los aprovecha.

“En el primer partido que tuve, Mariano Torres y David Guzmán me dijeron que no asumiera toda la presión, que jugara tranquilo y seguro. Poco a poco, los compañeros me han estado felicitando y aconsejándome, yo he venido bien, pero esto es de día a día y de nunca bajar los brazos”, agregó el defensor.

Tata observador

Pero hay una persona que ha estado detrás de todo su proceso; hablamos de su papá, el exjugador y miembro del cuerpo técnico de la Sele, Douglas Sequeira, quien sigue sus partidos, le dice qué cosas debe afinar y hasta cómo manejar la presión.

“Mi papá es una persona muy tranquila, me da consejos, ve los partidos para decirme las cosas que debo mejorar y que debo defender esta camiseta a muerte. Me dice que juegue rápido, esté perfilado, sea agresivo y siempre gane los duelos”, indicó en zona mixta.

“Desde pequeño hay que manejar la crítica, siempre nos han criticado eso de nuestra relación padre e hijo, pero eso es normal; incluso, le pasa a Celso Borges con Alexandre Guimaraes”, finalizó.