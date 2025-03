Así le fue a Naomy Valle piloteando por primera vez una avioneta

Naomy Valle, campeona mundial juvenil de las 108 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, cumplió este miércoles su primera hora de vuelo, como estudiante de aviación.

Naomy Valle estaba muy emocionada por pilotear por primera vez, aunque no iba sola.

Naomy Valle Vuelo

Valle pilotó una aeronave tipo Piper Cherokee, de la Escuela de Vuelo Aeroformación, en el aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas.

La boxeadora revisó con mucho cuidado cada detalle.

El vuelo de la pugilista no tuvo contratiempos, salió minutos después de las 11 a.m. en una espléndida mañana, con fuerte sol y con poco viento. Naomy no llevaba lentes oscuros y se los tuvieron que prestar.

El clima estuvo perfecto para un buen vuelo.

Puso mucha atención a la clase que le daba su instructor Alessandro Serrano y se mostró decidida.

El despegue fue normal, pero antes tuvo que hacer el “Walker around”, que es una caminata alrededor de la aeronave, que todo piloto debe realizar antes de volar. Así verifica el estado de la nave en términos de estructura, la gasolina, el motor y otros detalles. Todo debe estar a la perfección.

Naomy Valle Despega

Luego, se montó al avión, con dos instructores y alzó vuelo por unos 40 minutos, sobre el circuito de Pavas.

El instructor Alessandro Serrano la acompañó en todo momento.

La altitud de la salida era de 3.287 pies (poco más de mil metros) y llegaron hasta los 4.700 pies, para un ascenso aproximado de 1.413 pies de altura.

“Superemocionante y superfeliz, es algo que estoy estudiando y quería tener esa primera experiencia, ya estando arriba me dije ‘wow, yo podría estar arriba manejando esto sola’, porque ahorita estoy con instructores profesionales.

“Así lo imaginaba, más que veo la parte teórica, había cosas que no lograba entender, me decían muchas cosas que no entendía y ahora todo tiene más sentido”, manifestó la campeona del mundo juvenil.

Valle agredeció a la naturaleza que el tiempo fue inmejorable y eso ayudó a que fuera un vuelo sin contratiempos y a mantenerse la calma.

Toda la parte teórica la preparó para este día.

“El clima favereció un montón. Nos fue bien. Alessandro, el instructor, lo que más me dijo fue que lo disfrutara, que todo iba a salir bien y así fue. Lo disfruté un montón”.

A quién lleva

Naomy contó a quién llevaría en su primer viaje totalmente sola, ella como capitana, al mando.

“Escogería o a mi mamá o alguna de mis hermanas, porque ellas van a ver todo el proceso y mi mamá estaba superemocinada, las que se suban a la avioneta son las que van a ir conmigo cuando vaya a Dubái”, dijo entre sonrisas Naomy.

Añadió que su mamá quería ir, pero no pudo.

También dijo que en la escuela los preparan para los momentos de emergencia, pues tienen que actuar bajo presión.

“Obviamente estoy en la parte teórica, hay un montón de protocolos, uno se los tiene que aprender. Eso es de mucha importancia”, añadió la pugilista.

Decidida

Antes de partir hizo el "Walker around", que es una caminata alrededor de la aeronave.

El instructor Alessandro Serrano, de 26 años y con 600 horas de vuelo, conoció a Naomy hasta ese momento, pero no dudó en decir que es una mujer decidida y disciplinada, como lo exige el boxeo.

Para obtener la licencia de necesitan mínimo 40 horas.

“Si un piloto pasa la mano por la estructura y siente una abolladura, no puede volar. Estas avionetas tienen que estar como nuevas”, dijo Serrano.

La duración de una carrera dura 19 meses y tiene un costo de 5.040 dólares (cerca de 2,5 millones de colones), pero las horas vuelo tienen un valor de 200 dólares aproximadamente (unos 100 mil colones). Para obtener la licencia de necesitan mínimo 40 horas.

Naomy Valle quedó muy emocionada luego de alzar vuelo en una nave tipo Piper Cherokee