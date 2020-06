“En estos partidos se ha visto a una Liga diferente, es un equipo que parece que ya aprendió de etapas anteriores, hay un cambio de actitud y eso es lo que más contentos nos tiene a nosotros los liguistas. Uno que ha estado metido en ese ambiente no puede decir que hay favoritos, lógicamente por mis colores espero que la Liga gane, pero los clásicos son partidos aparte, ahí no importa si uno viene mal o si el otro viene bien, para mí en este momento no hay ninguno que esté por encima del otro”, agregó.