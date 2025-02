Así luce el Estadio Nacional con su nuevo arte en las paredes

El Estadio Nacional se tiró un cambio de look y ahora no solo es la Joya de La Sabana, sino también una galería de arte al aire libre. Si usted todavía no lo ha visto, aquí le traemos las imágenes para que se eche el taco de ojo. ¡Puro arte, mae!

Cuando vaya al Nacional, ahora encontrará arte en sus paredes. (Prensa Icoder/Prensa Icoder)

Los artistas Desk, Jacs y Eigi se mandaron con tres obras que ahora adornan las paredes internas de los sectores este y oeste del coloso, y la verdad es que quedaron espectaculares.

LEA MÁS: Obras de arte adornan paredes del Estadio Nacional, vaya a disfrutarlas

Por si no sabía, las obras se llaman:

“Pasión y Orgullo” de Desk: Refleja la fiebre y la emoción de la afición tica.

“Euforia” de Jacs: Pura energía con raíces indígenas que representan la garra del tico.

“Raíces de Nuestra Tierra” de Eigi: Un homenaje a nuestra naturaleza y agricultura.

Ahora sí, ir al Nacional es una experiencia completa: fútbol, conciertos y arte. ¿Qué le parece?

Estadio Nacional, paredes pintadas con aerosol (Prensa Icoder/Prensa Icoder)