Así miran el futuro los aficionados de Alajuelense tras perder el clásico ante Saprissa

Algunos reconocidos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense miran con buenos ojos el futuro del equipo, a pesar de haber perdido el clásico nacional ante Saprissa el sábado pasado.

Alajuelense perdió 1 a 0 el clásico y sufrió la expulsión de Alexis Gamboa. (Rafael Pacheco Granados)

Eso sí, cada quien mira desde una perspectiva diferente lo que le espera al cuadro manudo en las próximas semanas, pero entre los tres recogen el sentimiento del liguismo.

Alajuelense está en la final del torneo Copa ante el Deportivo Saprissa, en la final de la Copa Centroamericana ante el Real Estelí de Nicaragua y es el segundo lugar en el campeonato nacional, cerca de clasificar a semifinales, aunque con opciones más complicadas de ganar la primera fase.

Ante ese panorama, Mauricio Montero, exjugador manudo; Daniel Suchar, analista financiero, y el columnista de La Teja Johan Guerra, expresaron su sentimiento y lo que esperan de la Liga.

El nacional

Mauricio Montero dio su opinión y dijo que no está contento porque perdieron el clásico y, además, según él, el equipo debe priorizar un torneo, aunque sea ideal ganar los tres.

“Yo, como liguista, prefiero perder el torneo Copa y el de Concacaf, porque en ese último ya clasificó, ya va a estar en el torneo importante, entonces hay jugársela en el torneo nacional que es el maś importante, pero esa es mi opinión, a lo que oigo, le están tirando a los tres torneos, entonces hay que ver cómo salen”, opinó.

Mauricio Montero dice que se debe priorizar el campeonato nacional. (Facebook)

El Chunche explicó con más detalle por qué debe ser prioridad el torneo nacional y no los demás.

“Me gustaría ganar el nacional porque así el equipo se aleja de Heredia, que está a un torneo y se recorta uno con Saprissa, porque eso es lo que cuenta”, dijo Montero.

Pese a todo, el exdefensor dijo que si se pueden ganar los tres títulos sería genial y que es bueno para la institución estar en todos con vida.

“Eso es muy bueno, pero si pudiera escoger uno, me quedo con el título nacional”, insistió.

Daniel Suchar

El reconocido economista Daniel Suchar, un aficionado de Alajuelense, se mostró dolido, pero tranquilo, luego que su equipo perdiera el clásico nacional ante el Deportivo Saprissa y, más bien, aseguró que los manudos ganarán los tres títulos que disputan.

“Los tres títulos los vamos a ganar, lo puede poner en alto, vamos a ganar de tres, tres”, dijo con seguridad.

Daniel Suchar está muy optmista con Alajuelense. (Alonso Tenorio)

Suchar reconoció que se fue con un sabor agridulce del estadio Saprissa, donde estuvo presente para ver el partido entre manudos y morados, pero que no es nada definitivo.

“Un sabor agrio porque quiero ganar y no gané, pero sigue siendo un partido más del torneo, la Liga sigue estando en el segundo lugar, va a estar en la semifinal, no perdemos nada. Estamos contentos de ir a la final contra el Real Estelí y es un título que hay que ganar. En cambio, el clásico no define nada, no me siento mal como cuando pierdo un clásico en una final, como sucedió el torneo pasado.

“Además, el partido fue muy digno, con opciones de gol en ambos marcos y jugando con uno menos”, añadió Suchar.

El Tuca

Mientras tanto, el columnista de La Teja dijo que no puede estar contento luego de perder el clásico y expresó que hubo una mala formación de la banca, que limitó al equipo a la hora de los cambios.

“Espero ganar los tres torneos, son imperdibles, pero en orden de prioridad, primero pongo el título nacional, luego la Copa Centroamericana y de último la Copa, eso por el peso del título, no por el rival. Así lo pongo yo, pero hay que ganar los tres”.