¡Así no se puede Guanacasteca! Para ganar hay que anotar

Jason Vega, arquero de San Carlos salvó el empate para su equipo en el último momento. Foto: Prensa SC

Guanacasteca sigue dejando opciones, sigue dejando resultados y lo más importante, sigue dejando puntos luego de que este sábado debió conformarse con un amargo 0-0 ante San Carlos.

Lo enfocamos en los pamperos dado que ante los Toros fue local, tuvo el peso del juego, jugó con uno más por más de 50 minutos, por la expulsión del defensor norteño Erick Cabalceta, pero no tuvo puntería para poder definir al menos una.

Que impotencia y colerón tener a un fichaje de lujo anunciado con bombos y platillos como el mexicano, Erick “Cubo” Torres y que aún no haya podido debutar por situaciones administrativas con su permiso de trabajo.

Josimar Arias, gerente deportivo de los nicoyanos, explicó que los papeles del hombre ya están hasta firmados, pero el documento necesario para que se le dé el aval no vino apostillado, entonces hasta que eso no se haga no puede jugar. ¡Y Guana con esa urgencia por anotar!

En tres partidos del torneo, los verdolagas aún no anotan, no decimos que el Cubo sea una garantía de ello, pero se supone que un jugador de su experiencia y que además en pretemporada anduvo fino con tres goles y cuatro asistencias, sin duda algo ayudaría.

Si vemos el primer tiempo los locales estuvieron rondado el área de los Toros, pero o los malos remates o nadie aparecía para empujarla, porque Guana no juega mal, apuesta por tener el balón, pero nadie la meta. Así no puede.

Los pamperos suman cinco partidos al hilo sin anotar, dos del Clausura 2023 y tres de este Apertura. Es el único equipo del torneo que aún no anota.

Guanacasteca hizo el esfuerzo para ganar, pero sin anotar no hay cómo hacerlo. Foto: Prensa ADG

Cuando uno ve jugadas como la del mexicano Antonio Hernández a los 83 que la bota solo, solo frente al marco, ya sin portero, se explica un poco qué pasa.

Ya en la reposición, Jason Vega le salvó el empate a los norteños sacando la mano zurda de gran manera a Hernández y luego en el rebote, otra vez con el marco a placer, Guana la volvió a fallar, esta vez fue Dariel Castrillo.

San Carlos por su parte tuvo un partido muy complicado, desde mucho antes de perder a Cabalceta estaba siendo dominado, es cierto que el clima en Nicoya es durísimo, que jode mucho a los rivales, pero algo hay que pensar para que eso no juegue siempre.

Al final el punto no es malo para San Carlos, cuatro de nueve puntos no es buenísimo, pero es un buen arranque, tomando en cuenta que solo un partido lo ha disputado en casa. Es ver el vaso medio lleno.