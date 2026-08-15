Así resolverá Jafet Soto la ausencia de Marcel Hernández en el juego contra San Carlos

Herediano estrenará cuerpo técnico para medirse contra San Carlos, este viernes, a las 8 de la noche.
El campeón nacional, con Jafet Soto de nuevo en el banquillo, se medirá a los toros, en medio de una semana convulsa para el equipo rojinegro.
A inicios de semana, la dirigencia florense anunció la salida de José Giacone y luego se dio a conocer que Marcel Hernández pidió no seguir en el club, por lo que Soto tuvo que resolver quién sustituirá al delantero cubano en la parte alta.
El once de Jafet
Este es el once inicial de los rojiamarillos:
Anthony Walker, Allan Cruz, Elías Aguilar, Reggy Rivera, Everardo Rubio, Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Getsel Montes, Kionell Estrada, Randall Leal y Keyner Brown.
El encuentro se podrá ver por la pantalla de FOX Costa Rica.