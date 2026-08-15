Así resolverá Jafet Soto la ausencia de Marcel Hernández en el juego contra San Carlos

Herediano estrenará cuerpo técnico para medirse contra San Carlos, este viernes, a las 8 de la noche.

El campeón nacional, con Jafet Soto de nuevo en el banquillo, se medirá a los toros, en medio de una semana convulsa para el equipo rojinegro.

A inicios de semana, la dirigencia florense anunció la salida de José Giacone y luego se dio a conocer que Marcel Hernández pidió no seguir en el club, por lo que Soto tuvo que resolver quién sustituirá al delantero cubano en la parte alta.

San Carlos recibirá a Herediano este viernes, a las 8 de la noche, en el estadio Carlos Ugalde. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El once de Jafet

Este es el once inicial de los rojiamarillos:

Anthony Walker, Allan Cruz, Elías Aguilar, Reggy Rivera, Everardo Rubio, Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Getsel Montes, Kionell Estrada, Randall Leal y Keyner Brown.

El encuentro se podrá ver por la pantalla de FOX Costa Rica.