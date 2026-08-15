Deportes

Así resolverá Jafet Soto la ausencia de Marcel Hernández en el juego contra San Carlos

San Carlos recibirá a Herediano este viernes a las 8 de la noche en el estadio Carlos Ugalde

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Herediano estrenará cuerpo técnico para medirse contra San Carlos, este viernes, a las 8 de la noche.

El campeón nacional, con Jafet Soto de nuevo en el banquillo, se medirá a los toros, en medio de una semana convulsa para el equipo rojinegro.

A inicios de semana, la dirigencia florense anunció la salida de José Giacone y luego se dio a conocer que Marcel Hernández pidió no seguir en el club, por lo que Soto tuvo que resolver quién sustituirá al delantero cubano en la parte alta.

Jornada 17 Torneo de Apertura 2025, juego en Herediano vs San Carlos
San Carlos recibirá a Herediano este viernes, a las 8 de la noche, en el estadio Carlos Ugalde. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El once de Jafet

Este es el once inicial de los rojiamarillos:

Anthony Walker, Allan Cruz, Elías Aguilar, Reggy Rivera, Everardo Rubio, Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Getsel Montes, Kionell Estrada, Randall Leal y Keyner Brown.

El encuentro se podrá ver por la pantalla de FOX Costa Rica.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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