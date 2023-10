Esto publicó Horacio Esquivel tras la sanción por insultar a árbitros

El entrenador de la Asociación Deportiva Guanacasteca Horacio Esquivel escribió un mensaje en su Facebook cargado de sinceridad en cuanto a su forma de ser ante la vida y ante los golpes que pueda recibir.

La reacción llegó después de que el Tribunal Disciplinario de la Fedefutbol diera a conocer una sanción por haber insultado a los árbitros, según el informe al cuerpo arbitral del partido ante Saprissa, que perdió 4 a 0.

Horacio Esquivel puso un mensaje en su Face.

Esquivel fue sancionado con tres juegos y 183.750 colones por utilizar lenguaje insultante en contra de los árbitros. Además, con un partido y 105 mil colones por recibir una tarjeta roja indirecta por segunda vez en la temporada, dice el informe del Tribunal.

Esquivel puso en su Facebook lo siguiente: “Me enseñaron que debo llamar a lo malo... malo y a lo bueno.... bueno, no lo contrario. Llamar a lo malo bueno o viceversa es mentira, y me enseñaron a no mentir para justificar mis reacciones... Seguiré quitándole el traje de la verdad a la mentira, yo tengo conciencia de clase, a las cosas se les llama por lo que son”, escribió entre otras cosas Esquivel.

El entrenador no especificó a quién iban dirigido ese mensaje, pero como dice el adagio popular, al buen entendedor pocas palabras.