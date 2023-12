Así respondió Mauricio Wright, técnico del Cartaginés, al tema de los actos de indisciplina

El entrenador del Club Sport Cartaginés, Mauricio Wright, quien se mostró muy sincero y ecuánime en la conferencia de prensa, luego de la goleada que le pegó Saprissa a los paperos de 4 a 0, fue esquivo cuando le tocaron el tema de la indisciplina en el equipo.

Mauricio Wrigth fue sincero, reconoció su error y le dio todo el mérito a Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

Wright, a quien le han tocado el tema en otras ocasiones, respondió sobre lo que sabe del tema, sin quitarse el tiro, pero sin profundizar en el asunto, casi haciendo una gambeta para sortear bien la pregunta.

“Los actos de indisciplina se me escapan de las manos, no me llegó evidencia de nada, y no puedo señalar nada a nadie en ese aspecto”, expresó.

“Ya les comenté en conferencias pasadas que les hagan llegar esa información a los dirigentes, que son los encargados y deben tomar decisiones, yo me concentro en el equipo”, expresó Wright.

Además, dijo que él es el responsable, que tomó al equipo sabiendo que había un riesgo y que evaluará su trabajo para tomar una decisión con respecto a su continuidad, porque señaló que no solo es un asunto de la dirigencia, también es de él.

“El porcentaje malo (un 33 por ciento del Cartaginés bajo su gestión) es para mí, asumo la responsabilidad. En el momento en que decidí venir, asumí un riesgo, no me quitó nada de encima, la responsabilidad es mía, en otras ocasiones me ha tocado ser el héroe, ser parte de lo bueno, ahora me toca asumir, me toca ser parte de las cosas malas”.