Así se despidió Josimar Alcócer de Alajuelense

Josimar Alcocer (7) con el paso de los años se convirtió en uno de los preferidos en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Después de que el KVC Westerlo de Bélgica oficializó el fichaje del costarricense Josimar Alcócer, el jugador realizó un sentido mensaje de agradecimiento en sus redes sociales para Liga Deportiva Alajuelense y sus aficionados.

El jugador subió varias fotos y se tomó varios minutos para escribir el mensaje.

“Bueno hoy no es un día cualquiera, hoy es el día de despedirme de la institución que me dio todo, la institución que desde que llegué con 9 años me hizo sentir como en casa, la que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de llegar a jugar en primera división.

“Por eso y muchas cosas más, siempre llevaré estos colores en la sangre y siempre seré un manudo de corazón. En cualquier parte del mundo que esté, va a estar un manudo más apoyando y deseándole lo mejor al equipo.

“Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los directivos por siempre acuerparme y sacar lo mejor de mí, un abrazo de gol a todos los manudos”, escribió Alcócer en sus redes sociales.

Alajuelense respondió

A los pocos minutos, el cuadro erizo también subió una publicación agradeciéndole al atacante por los años que defendió la rojinegra y le deseó los mejores éxitos en su nueva etapa.

“Desde los 9️ y hasta los 1️9️ años formándote en LDA, logrando el objetivo de jugar en Primera División y luego dar el salto al fútbol europeo, convirtiéndote en ejemplo a seguir por tu sacrificio, talento y esfuerzo para todos nuestros jóvenes soñadores. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa, Josi!”, compartió el club.