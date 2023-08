Así se enteró Sebastián Acuña, jugador de San Carlos, que lo habían llamado a la Selección Nacional

Sebastián Acuña, volante de San Carlos, está que no se cambia por nadie por la convocatoria a la Selección Nacional que dio a conocer este miércoles el técnico interino Claudio Vivas, pero hay algo que le llama mucho la atención.

Sebastián Acuña, de blanco, fue convocado a la Tricolor. (Jose Cordero)

Acuña, sancarleño de cepa, quien ha hecho todas las ligas menores con los Toros del Norte y ha estado en proceso de selecciones menores, confesó que cuando llegó a su casa este miércoles, lo recibieron con abrazos y lágrimas.

Costa Rica jugará contra Arabia Saudita el 8 de setiembre y contra Emiratos Árabes Unidos el 12.

Sebastián Acuña tras ser convocado a la Selección Nacional

“Apenas supe de los partidos me puse a buscar los estadios donde se iba a jugar y me emocionó demasiado (contra Arabia Saudita es el St James Park, sede del Newcastle de Inglaterra y contra Emiratos Árabes Unidos es en Zagreb, capital de Croacia) y me emocionó demasiado, el nivel de estadio, la infraestructura, es de primer mundo. En tan poco tiempo he logrado tener estas oportunidades”, expresó.

Sebastián Acuña, está feliz de la vida. (ADSC)

Acuña dijo que iba en el carro cuando se enteró de la convocatoria y que cuando llegó a la casa, era todo felicidad.

“Desde que recibí la noticia, la familia empezó a poner mensajes, me llamaron y cuando llegué a casa fueron lágrimas, con mi mamá, lágrimas de alegría, la familia sabe lo que uno ha luchado y vivido, es un sentimiento difícil de explicar. La familia entiende que uno lucha”, añadió.

Dijo que todo jugador sueña con estar en la selección y también agradeció a los compañeros de San Carlos, que se alegraron por él.

“Todos me han expresado buenos deseos, que tengo capacidad y me han dado la confianza, tanto los jugadores de experiencia, como los más jóvenes”, añadió.