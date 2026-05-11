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Así se jugará la fase final del torneo de Clausura 2026 entre Herediano y Saprissa

Herediano y Saprissa disputarán la fase final del torneo de Clausura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La mesa está servida y Herediano y Saprissa disputarán la fase final del torneo de Clausura 2026.

Este domingo, la Unafut dio a conocer las fechas y horarios de los cruces de ambos equipos, luego de que disputaran las semifinales.

Herediano dejó en el camino a Cartaginés, el sábado anterior y este domingo, Saprissa hizo lo suyo al derrotar al Municipal Liberia.

Partido Saprissa vs Herediano.
El primer juego de la fase final entre Saprissa y Herediano será este miércoles 13 de mayo, a las 8 p.m. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Los juegos de la fase final

El primer partido de la fase final será este miércoles 13 de mayo, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.

El segundo partido se llevará a cabo, el sábado 16 de mayo, a las 8 de la noche, en el estadio Carlos Alvarado.

Si los rojiamarillos salen vencedores en esta serie, automáticamente se proclamarán campeones del torneo.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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