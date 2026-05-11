Así se jugará la fase final del torneo de Clausura 2026 entre Herediano y Saprissa

La mesa está servida y Herediano y Saprissa disputarán la fase final del torneo de Clausura 2026.
Este domingo, la Unafut dio a conocer las fechas y horarios de los cruces de ambos equipos, luego de que disputaran las semifinales.
Herediano dejó en el camino a Cartaginés, el sábado anterior y este domingo, Saprissa hizo lo suyo al derrotar al Municipal Liberia.
Los juegos de la fase final
El primer partido de la fase final será este miércoles 13 de mayo, a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.
El segundo partido se llevará a cabo, el sábado 16 de mayo, a las 8 de la noche, en el estadio Carlos Alvarado.
Si los rojiamarillos salen vencedores en esta serie, automáticamente se proclamarán campeones del torneo.