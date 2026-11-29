Alajuelense y Saprissa se medirán en semifinales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El fútbol nacional ya tiene definidos los enfrentamientos de las semifinales del Apertura 2026, instancia en la que cuatro equipos buscarán avanzar a la gran final y pelear por el título de campeón nacional.

La jornada 18 dejó a Saprissa como líder de la fase regular, seguido por Cartaginés, mientras que Sporting terminó en el tercer puesto y Alajuelense en el cuarto lugar.

Con esos resultados, las semifinales tendrán un atractivo especial, pues habrá un nuevo clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense, mientras que Cartaginés se enfrentará a Sporting.

Las series arrancarán el miércoles 9 de diciembre y cerrarán el sábado 12 o el domingo 13 de diciembre.

Saprissa y Alajuelense protagonizarán el clásico de semifinales

El primer cruce tendrá como rivales a morados y rojinegros. Saprissa, por terminar en el primer lugar, tendrá la ventaja de cerrar la serie en su estadio, el Ricardo Saprissa, en Tibás.

La Liga, por su parte, deberá abrir la serie en el estadio Alejandro Morera Soto y buscar un buen resultado que le permita llegar con opciones al partido de vuelta.

Cartaginés y Sporting disputarán la otra semifinal

La segunda serie enfrentará a Cartaginés y Sporting, segundo y tercer lugar de la clasificación, respectivamente.

Los brumosos tendrán la ventaja de cerrar en el estadio Fello Meza, mientras que los albinegros deberán comenzar la eliminatoria en el estadio Puente Piedra en Grecia.