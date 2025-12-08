Así se jugarán los partidos de ida de las semifinales del torneo de Apertura 2025

Las semifinales del torneo de Apertura 2025 están a la vuelta de la esquina y luego del cierre de la jornada 18, se estableció la programación de la siguiente fase del campeonato.

Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia se enfrentarán en la lucha por un nuevo título. Los rojinegros, líderes indiscutibles del certamen, se las verán con los guanacastecos; mientras que Saprissa se medirá ante Cartaginés.

Las semifinales se jugarán a dos partidos y comenzarán el miércoles 10 de diciembre.

Alajuelense buscará el título 31, al enfrentar a Liberia en las semifinales del Apertura 2025. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Programación semifinales

Así se jugarán los partidos de ida de las semifinales:

- Liberia vs. Alajuelense: miércoles 10 de diciembre, a las 8 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano.

- Cartaginés vs. Saprissa: jueves 11 de diciembre, a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza.