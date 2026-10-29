Así se la jugó Amarini Villatoro en Honduras ante tres bajas de peso en el Cartaginés

Cartaginés saldrá por un lugar a su primera final de Copa Centroamericana. (CS Cartaginés/Instagram)

Cartaginés y Olimpia de Honduras se medirán este miércoles a las 9 p. m. en el estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

Los brumosos buscan un triunfo o un empate que los meta en la final del certamen del área por primera vez en su historia, tras triunfar uno a cero en el juego de ida hace ocho días en Cartago.

Si Olimpia ganara 1-0, se irán a tiempos extras y penales si fuera necesario.

Tras contar con varias bajas confirmadas por sanción como José de Jesús “Tepa” González, José Luis Quirós y Claudio Montero el técnico Amarini Villatoro debió meterle mano al once para enfrentar a los catrachos.

El equipo brumoso saldrá con Kevin Briceño, Diego Mesén. Luis Olivas, Diego González, Carlos Barahona, Gian Mauro Morera, Douglas López, Luis Flores, Alonso Hernández, Manuel Morán, Juan Gaete.