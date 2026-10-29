Deportes

Así se la jugó Amarini Villatoro en Honduras ante tres bajas de peso en el Cartaginés

Cartaginés enfrenta al Olimpia de Honduras con varias bajas por un boleto a la final de la Copa Centroamericana

Por Sergio Alvarado

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Integrantes del plantel de Cartaginés hacen una oración en el reconocimiento de cancha del Estadio "Chelato" Uclés de Honduras, antes de enfrentar al Olimpia por la Copa Centroamericana.
Cartaginés saldrá por un lugar a su primera final de Copa Centroamericana. (CS Cartaginés/Instagram)

Cartaginés y Olimpia de Honduras se medirán este miércoles a las 9 p. m. en el estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

Los brumosos buscan un triunfo o un empate que los meta en la final del certamen del área por primera vez en su historia, tras triunfar uno a cero en el juego de ida hace ocho días en Cartago.

Si Olimpia ganara 1-0, se irán a tiempos extras y penales si fuera necesario.

Tras contar con varias bajas confirmadas por sanción como José de Jesús “Tepa” González, José Luis Quirós y Claudio Montero el técnico Amarini Villatoro debió meterle mano al once para enfrentar a los catrachos.

El equipo brumoso saldrá con Kevin Briceño, Diego Mesén. Luis Olivas, Diego González, Carlos Barahona, Gian Mauro Morera, Douglas López, Luis Flores, Alonso Hernández, Manuel Morán, Juan Gaete.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Amarini VillatoroCartaginésOlimpiaHondurasCopa Centroamericana
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.