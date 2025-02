Asistente de Saprissa revela el miedo que sienten a la hora de hablar de arbitraje

Diego Giacone (centro) confesó que tiene miedo de hablar del tema de arbitraje por miedo a represalias. Alonso Tenorio.

Uno de los asistentes técnicos del Saprissa tenía ganas de referirse a la multa que recibió el entrenador José Giacone, tras criticar la labor de la árbitra Marianela Araya, en el clásico del domingo anterior, pero mejor se mordió la lengua por miedo a represalias.

Se trata de Diego Giacone, hermano del técnico morado, quien no quiso decir mucho al respecto sobre la sanción de un millón de colones que le recetaron a su pariente; sin embargo, con pocas palabras expresó lo que siente por lo que le hicieron al timonel.

"No me quiero referir, porque me pueden sancionar, hasta me da miedo dar mi punto de vista. Las cosas que dijo mi hermano las expresó con respeto.

LEA MÁS: Saprissa tendrá que buscar estadio para jugar ante Puntarenas, ¿qué pasó?

“Nadie está apuntando a una persona, es difícil manejar este tipo de situaciones, y lo hemos conversado con otros técnicos, no podemos decir lo que pensamos porque nos castigan y sentimos que nos están quitando la libertad de decir las cosas”, afirmó.

Giacone está agradecido con el periodista Adrián “El Cazador” Barboza por recurrir a la Sala IV y presentar el recurso de amparo, en defensa del fútbol nacional.

“Estoy de acuerdo con el recurso que presentó el periodista, pero no le quiero decir mucho, me parece que ya dije todo”, destacó.

A Diego le consultamos si el dinero que deberá pagar el entrenador saldrá del bolsillo de su hermano, y dijo desconocer si habrá conversado con la directiva morada sobre cómo se haría el pago.

El Cazador ha recibido felicitaciones de jugadores y entrenadores por su gesto. Facebook Adrián Barboza.

LEA MÁS: Fedefútbol se pronuncia sobre el recurso de amparo presentado en defensa de los entrenadores

No ha recibido una respuesta

La Teja conversó con Barboza, para consultarle si ha habido novedades en cuanto a su trámite.

“Me parece que la Sala responde en unos días, para saber el curso del recurso. Estoy muy agradecido, porque muchas personas se han comunicado con mi persona, mostrándome su apoyo.

“Cada vez más entrenadores y jugadores me dan las gracias por hacer esto y hasta abogados me han escrito para ponerse a las órdenes”, contó.

El Cazador agregó que este jueves sostendrá una reunión con personas especialistas en estos temas de libertad de expresión, para seguir trabajando por su lucha.

“Hoy (miércoles) me contactaron dos personas, especialistas en este tipo de temas, y mañana (jueves) nos vamos a reunir, les entregué una serie de documentos que me solicitaron y estoy esperando que me confirmen la hora, pero seguiremos trabajando.

“Me felicitaron porque creen que esto ha llegado a otros niveles”, destacó.

Al respecto, se le consultó a la Fedefútbol sobre el recurso que presentó este periodista y esto informaron vía correo electrónico:

“En respuesta a su consulta, la FCRF no ha sido notificada del proceso. Si la Sala decide darle curso y darnos audiencia, analizaremos lo pertinente y seremos respetuosos de las resoluciones finales de esta autoridad”.