¿Asojupro le entró al supuesto caso de racismo del portero Herediano?

Un nuevo caso de racismo afecta al fútbol nacional y esta vez se dio en el encuentro entre Santos y Herediano, que se efectuó este domingo en el estadio Ebal Rodríguez.

Supuestamente, el portero de Herediano Bryan Segura le dijo ‘negro hij...’ al panameño Carlos Rivera en los minutos finales del partido.

El portero florense negó que haya dicho esas palabras en comunicado de prensa, mientras que el Santos pidió investigar lo sucedido.

Bryan Segura fue acusado de racismo, pero él lo niega todo. (Alonso Tenroio)

Debido a lo anterior, le consultamos a la Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro) para saber si iban a actuar en este caso, tal como lo hicieron con la bronca que se dio entre el extécnico del Saprissa Jeaustin Campos y el jugador jamaiquino Javon East.

Ese asunto se dio a conocer el pasado 27 de marzo y el entrenador morado fue despedido al día siguiente por el cuadro tibaseño, luego de una gran presión social y de que la misma Asojupro decidiera intervenir en el asunto y acuerpar al jugador.

Steven Bryce, director general de Asojupro, dijo que pasó toda la mañana haciendo gestiones relacionadas al caso de Segura - Rivera y que por ser un caso en investigación, no puede referirse al asunto.

Es decir, la asociación sí está investigando el caso y cuando tenga más información al respecto darán a conocer los avances.

Bryce nos remitió incluso con la vocera de Asojupro, Ivania Meza, pero dijo que hoy las oficinas administrativas están cerradas y que este martes dará a conocer algunos detalles.

Jeaustin Campos fue despedido de Saprissa, supuestamente, por decir cosas racistas a Javon East. (Jorge Castillo)

Según el reglamento de la Comisión Disciplinaria de la Fedefutbol, el castigo al que se expone un jugador por insultos racistas es de ocho partidos y una multa de un millón de colones.

LEA MÁS: Aficionados saprissistas divididos por supuestos actos racistas de Jeaustin Campos

Para Rogelio ‘Tipi’ Royes, cantante de raza negra y una persona influyente, los casos de este tipo deben investigarse siempre y cuando haya testigos de por medio.

“Si uno va a decir en una conferencia eso, entonces debe tener testigos que lo respalden porque si no el prestigio del país cae. Es fácil decir que fulanito dijo una cosa, pero sin testigos, es como nada”, manifestó.

Dijo que para él, mientras no lo toquen, le pueden decir cualquier cosa y no se ofende porque sabe muy bien quién es.

“Eso se da cuando las personas se sienten inferiores y tienen alguna envidia hacia la persona a la que se la dijo. A mí me dicen lo que sea y no pasa nada, siempre y cuando no me toquen”.

Otro caso que se dio este fin de semana con discriminación, se dio en el estadio Ernesto Rohrmoser. Allí, también en la conferencia de prensa, el entrenador de Guanacasteca Horacio Esquivel denunció que el árbitro William Mattus le dijo al portero de su equipo. “Tranquilo mexicanito, de por sí, ya van para segunda”.