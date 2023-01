Atleta de 16 años prefiere representar a Costa Rica antes que a Estados Unidos

El joven velocista José Whittaker Davis llegó el martes 10 de enero a nuestro país, procedente de Estados Unidos y se fue a las oficinas de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) porque quiere representar a Costa Rica en las pruebas atléticas internacionales.

El joven de 16 quiere empezar a formar parte de las selecciones nacionales y cuenta con ambas nacionalidades.

Jose Whittaker quiere representar a Costa Rica pese a que lo puede hacer con Estados Unidos. (Cortesía)

Cuando tenía dos años, los padres de Whittaker, ambos costarricenses, viajaron a Costa Rica para que hoy goce de la ciudadanía costarricense, pero desde pequeño, pese a que vive allá, su deseo ha sido representar a nuestro país a nivel internacional.

Con apenas 16 años el deportista ha mostrado un gran desarrollo gracias a estar metido en el sistema educativo estadounidense y gozar de la infraestructura de primer mundo. José busca especializarse en las pruebas de los 200 y 400 metros planos.

Costa Rica tendrá un mini mundial de atletismo

El joven tiene en su sangre el adn deportivo. Su abuelo Joseph Raymond Davis fue boxeador; además, tiene parentezco con los futbolistas Berttony y Alexander Robinson, quienes jugaron con Saprissa, y su papá Andrew Whittaker fue un gran atleta.

El atleta tiene un parentezco con Alexander Robinson.

“Estoy emocionado de representar a Costa Rica como corredor por varias razones. Tanto mi madre como mi abuelo están muy orgullosos de mí por representar a un país excelente en educación, medicina y deportes. Me encantan los lugares que he visitado en estos días y lo he deseado desde que era niño”, dijo el joven.

La madre del joven, Natasha Davis, dijo estar muy emocionada con la posibidad de que represente a Costa Rica.

Jose Whitaker se quiere especializar en 200 y 400 metros libres. Acá en una competencia en Estados Unidos. (Cortesía)

“Estaba muy emocionada y sorprendida cuando supe que José hizo su propia investigación para poder correr y representar a Costa Rica. Él logró contactar al atleta Juan Diego Castro, quien le ayudó y le dio información maravillosa sobre la Fecoa, y a Marco Brenes quien también le pasó la información necesaria para poder afiliarse”, dijo.

El atleta verá acción este fin de semana, cuando se inicia su lucha por ganarse un puesto en las primeras convocatorias de selección nacional y sus primeros eventos internacionales este 2023.

Whittaker se convierte el tercer atleta con raíces ticas que, por voluntad propia, decide representar a Costa Rica y no a los Estados Unidos. En los últimos dos años, el primero fue Noah Miguel Swady de la prueba del decatlón y luego la atleta Mildred Arlene Young de la prueba de lanzamiento de disco.