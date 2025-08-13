Atleta de 29 años falleció luego de colapsar en plena competencia extrema

El atleta Mattia Debertolis falleció este martes, luego de colapsar en plena competencia. Foto tomada de Infobae. (Foto tomada de Infobae./Foto tomada de Infobae.)

El atleta italiano Mattia Debertolis, de 29 años, murió este martes en Chengdu, China, luego de permanecer hospitalizado tras colapsar durante una competencia de los Juegos Mundiales de orientación, una disciplina que consisten en desplazarse de un lugar a otro, con la ayuda de un mapa.

Debertolis protagonizó el incidente el pasado 8 de agosto, durante la prueba inaugural de la disciplina, que se disputaba en condiciones de calor extremo y según un comunicado de los organizadores y Federación Internacional de Orientación, fue hallado inconsciente en pleno recorrido.

En el momento del incidente, la temperatura en Chengdu alcanzaba los 43 grados centígrados. Según las primeras informaciones, el calor habría sido un factor determinante en el malestar súbito que obligó a detener la competición para atender al deportista.

De acuerdo con el medio Infobae, el equipo médico que lo atendió describió que la situación clínica de Debertolis era muy crítica desde su ingreso.

Mattia era considerado un atleta experimentado y una figura consolidada en la orientación italiana. Su presencia en los Juegos Mundiales de Chengdu representaba uno de los compromisos más importantes de su carrera.

