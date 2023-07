Atleta olímpica le da a Costa Rica su tercer oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Neshy Lee Lindo llenó de orgullo a Costa Rica con su victoria. Foto: Prensa CON

El taekwondo sigue llenando de alegrías y glorias a Costa Rica luego que este jueves se conquistó la tercera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cortesía de Neshy Lee Lindo y otra plata con Alejandro Flores

La desamparedeña triunfó en el combate por el oro ante la dominicana Andrialis Bonilla, un encuentro muy emotivo dado que esta disciplina se realiza en República Dominicana y la local contaba con el apoyo de su gente.

Lindo es una cara muy conocida en el taekwondo nacional, en el 2021 representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el 2019 había ganado la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Neshy Lee dice que la medalla hace que todos los sacrificios valgan la pena. Foto: Prensa CON

“Estoy muy, muy contenta, he trabajado y me he preparado mucho y muy bien y acá es donde todos los sacrificios dan resultados.

“En el combate estaba muy emocionada, muy nerviosa con la adrenalina y todo, pero ya adentro creo que me olvidé de todo eso, fuimos a darle y bueno, sí se pudo. Es una medalla que representa todos los años de sacrificio y entrenamiento, estoy muy orgullosa”, dijo en declaraciones al Comité Olímpico Nacional.

Las buenas noticias continuaron con la participación de Alejandro Flores quien le dio al país una medalla de plata al caer en el combate final ante el colombiano Miguel Trejos.