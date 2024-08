Atleta tica recibe homenaje en un partido de béisbol de las Grandes Ligas

La nadadora costarricense Alondra Ortiz, quien en las pasadas Olimpiadas de París 2024 participó en la prueba de 200 metros mariposa, fue homenajeada este viernes en un partido de béisbol de las Grandes Ligas en Estados Unidos.

Alondra Ortiz no solo recibió el homenaje sino que compartió con la histórica Simone Biles.

Fue durante el partido de los Astros de Houston ante los Royales de Kansas City, en el estadio Minute Maid Park de la ciudad texana, cuando la tica junto a otras destacadas deportistas fueron las homenajeadas.

Junto a Ortiz estaba la famosa gimnasta Simone Biles, quien en las pasadas justas hizo historia al conquistar tres medallas de oro más para sumar un total de siete en Juegos Olímpicos. Además, estaba la también gimnasta gringa Jordan Chiles y la nadadora dominicana Elizabeth Jiménez.

En el caso de Biles, según se lee en el Instagram de los Astros, el homenaje es por ser originaria de esa ciudad, incluso ella fue la encargada de hacer el primer lanzamiento. Entonces, ¿por qué incluyeron a la tica?

Las atletas compartieron un gran rato gracias a los Astros.

Es porque Alondra vive en Houston, donde se ganó una beca, por lo que estudia y entrena en esa ciudad.

“Yo logré una beca 100% deportiva, entonces se me permitió estudiar y hacer mi deporte al mismo tiempo, no ha sido fácil. es muy retador, pero en la universidad me acomodan los horarios para poder hacer las dos cosas y poder entrenar sin problemas”, le dijo a La Teja antes de las Olimpiadas.

Tanto las redes sociales de los Astros como las deportistas compartieron fotos y videos junto a jugadores, del ambiente que vivieron y del lanzamiento de Biles. Sin duda, una experiencia única. Para terminarla de hacer, los Astros ganaron 3-2 en un vibrante partido.

