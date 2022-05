Aubrey David se desahoga: “Yo me quiero quedar pero el que toma las decisiones no me deja”

Aubrey David lo está dando todo en Saprissa y hasta anotó en el último clásico. (Rafael Pacheco Granados)

Mi tarde en el Ricardo Saprissa, como la del resto de morados, fue perfecta, ya que, pese al baldazo que nos cayó encima, la victoria hizo que nos fuéramos con una sonrisa de oreja a oreja. Sin embargo, al puro final me desmotivé porque me enteré la razón por la que Aubrey David no seguirá en el equipo.

Cabe aclarar que el partido ante Pérez lo disfruté como aficionado, no como periodista.

Cuando terminó el juego, y a pesar de querer irme soplado a la casa a cambiarme porque iba empapaditico, me quedé junto a la malla, cerquita de donde los jugadores morados entran al camerino, para agradecerles por el esfuerzo en la cancha.

En ese momento vi acercarse a Aubrey y de inmediato se me vino a la cabeza todo lo que se ha dicho en la semana sobre él y que cuando iba camino al estadio escuché decir en Columbia que prácticamente era un hecho que ya había firmado con Alajuelense.

Entonces, me acerqué a saludarlo y mientras me daba la mano, me nació decirle: “Aubrey, no se vaya a la Liga, acá la gente lo quiere mucho”.

A lo que el trinitario me respondió como desahogándose: “Yo me quiero quedar, pero el que toma las decisiones no me deja”. Luego de eso siguió saludando a las otras personas.

Y creí que lo mejor era contar esto, ya que es claro que el caribeño está haciendo su último esfuerzo por quedarse y porque, en caso de que finalmente se vista de rojinegro, no sería justo crucificarlo porque él quiso quedarse y, al no lograrlo, debe ganarse el arroz y los frijoles como usted y como yo.

Rumores rojinegros

Desde la semana pasada se soltó el rumor de que la Liga ya firmó a un jugador de Saprissa, en redes sociales se habló prácticamente de toda la planilla morada, desde Kendall Waston, hasta Jimmy Marín y Christian Bolaños, pero en los últimos días el nombre que tomó más fuerza fue el de Aubrey.

Ante tanto rumor los morados le empezaron a mandar mensajes al trinitario para mostrarle su cariño y pedirle que se quede en Saprissa y el trinitario contestó demostrando su sentimiento morado.

Luis Fuentes, abogado y un fiebre morado compartió en su cuenta de Twitter un pantallazo que le envió una conocida. La aficionada al Monstruo le escribió a Aubrey en su cuenta de Instagram y el zaguero le contestó con una respuesta, que deja más que felices a los tibaseños.

“Ojalá la dirigencia morada haga una oferta por usted y se quede con nosotros”, le escribió la seguidora del jugador.

El anotador del primer gol morado en el clásico del miércoles le contestó con un sticker que dice: “Aquí estoy, morado soy”.

En los pasillos lo que se dice es que Saprissa le hizo una oferta a David, pero no le llega a la de la Liga y el defensor ya tiene un pie en Alajuelense.