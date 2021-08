(Audio) Aficionado se desplomó en la radio

Dicen que no hay lágrimas más sinceras, amargas y dolorosas que las que se sueltan por amor, y ese amor por su querido Club Sport Cartaginés hizo que un aficionado explotara en llanto, estando al aire en un programa de radio, y se convirtiera en el símbolo de la frustración de los aficionados más fieles de este país.

Los brumosos le pidieron a sus jugadores que respetaran la camiseta del club. Foto: Rafael Pacheco. Los brumosos le pidieron a sus jugadores que respetaran la camiseta del club. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Eran las 9:50 a.m cuando el periodista Harrick McLean contestó la que era una llamada más al programa "120 minutos" de Radio Monumental. La línea estaba abierta para que los aficionados opinaran sobre la humillación que se llevaron los brumosos al perder 6-2 contra el Carmelita en el propio estadio Fello Meza.

Era la cuarta persona que participaba, pero la llamada desde un inicio demostró que no era una más, en 36 segundos que soportó al aire, el fiel seguidor quien no se identificó dijo entre lágrimas cómo se sentía.

"Soy un cartago dolido que nada más quisiera decirle algo a los jugadores, (a partir de este momento empieza a llorar), la vergüenza que pasamos ayer en el estadio no puede ser, no puede ser que una institución como Cartaginés pase por esto, yo creo que Javier Delgado debe seguir, pero él debe ser honesto y decir quiénes no merecen vestir la camiseta del Cartaginés y por favor, para los que vamos al estadio, no nos vuelvan a hacer esto y perdón pero estoy muy dolido", dijo el hombre que colgó de inmediato.

La llamada dejó el ambiente impactado, los periodistas tan solo pudieron sentir solidaridad y hasta lástima por el momento que estaba pasando el brumoso.

De inmediato al celular de McLean entró un mensaje del secretario brumoso, Rodolfo Freer, quien al escuchar llorar al aficionado se decidió a llamar y responder al aire porque se sintió muy mal por cómo se escuchaba el fanático.

Tomarán medidas

El directivo habló después con La Teja para dar una respuesta tanto a este doliente como al resto de la indignada fanaticada centenaria y asegurar que sus pedidos no caerán en saco roto.

"La deuda no es solo con él, no ha sido el único que ha llorado, ayer lo hicieron muchos en el estadio, supe que hasta un jugador lloró en el camerino, el trago de ayer fue amarguísimo y al final este señor tiene razón, no puede ser que nos pinten la cara en nuestra propia casa de esta manera", enfatizó Freer.

La directiva dijo que uno de los jugadores incluso lloró en el camerino. Foto: Rafael Pacheco La directiva dijo que uno de los jugadores incluso lloró en el camerino. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

La petición del doliente de qué saquen a los jugadores que no merecen vestir la camiseta del Cartaginés fue tomada en cuenta por el secretario que afirma le dieron carta blanca a Javier Delgado y al gerente deportivo Martín Arriola para que se tomen las decisiones que se tengan que tomar más allá de quienes sean las personas.

"Les pedimos que nos dieran una lista de jugadores que ellos consideran no están actuando bien o no merecen vestir la camisa del Cartaginés para tomar medidas, le respetaremos los derechos a todos, pero no dudaremos en actuar", explicó Freer.

Para don Rodolfo, en 37 años que tiene de aficionado al equipo, la de este miércoles es la noche más humillante que recuerda y afirmó sin dar nombres que hay jugadores a los que les está pesando la camiseta.

"Entendemos que la situación económica es difícil, nunca hemos escondido que tenemos deudas, quien no esté de acuerdo puede perfectamente dar un paso al costado y dar por rota la relación laboral, pero ninguno nos ha dicho eso, todos dicen estar comprometidos", destacó Freer. Carmelita con una planilla más modesta nos dio una lección de humildad, coraje y esfuerzo, un cachetadón que yo nunca había vivido", reconoció.

Este miércoles los cartagos soportaron una de las humillaciones más fuertes de su historia en el Fello Meza. Foto: Rafael Pacheco. Este miércoles los cartagos soportaron una de las humillaciones más fuertes de su historia en el Fello Meza. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Al aficionado, aunque sabe que la situación es difícil, le pidió que a pesar de todo no los abandone y el reconocimiento que le tienen una deuda pendiente.

"Algunos jugadores tienen que entender adónde están, es la institución más antigua de Centroamérica, el aficionado acá no pide campeonatos, es feliz con las agallas y el esfuerzo que pongan, cosa que en algunos casos no estamos viendo", dijo.

Veremos si las promesas al aficionado se quedan en puras intenciones o se empieza a ver un cambio de una afición que no puede con una humillación más,.