Audio de Kendall Waston desmiente a Saprissa... ¡Sí tocó el trofeo!

Luego de que el jueves, el defensor del Deportivo Saprissa Kendall Waston tocó el trofeo que se le dará al campeón del torneo de Apertura, Patricio Altamirano, encargado de prensa del club afirmó que no es verdad que la Torre tocara la copa.

Ahora que anda circulando esta foto de Kendall y que dicen que tocó la copa, queremos hacer un hilo de cosas que Kendall sí tocó 😂



Acá 👇🏻😂 pic.twitter.com/cOcBUBK6QS — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) October 7, 2022

“¿Alguien vio fotos o videos de Kendall tocando la copa? No. Porque no pasó. Yo estuve ayer en la actividad, siempre cerca de Waston y sinceramente no sé porqué están inventando esto, Kendall no cree en este tipo de cosas, pero tampoco lo va a hacer en público”, citó Altamirano en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el jueves, el jugador reconoció haber tocado el trofeo y dijo no creer en cábalas o agüizotes.

“Cada quien con lo suyo, pero yo no soy agüizotero ni creo en nada de eso, para mí no pasa”, dijo.

¿Y si alguien le reclama que pierden por eso (por tocar la copa)?, le preguntamos y aseguró: “en realidad me pela, por que yo no puedo vivir por lo que piense la gente”.

Kendall tocando a Kendall, es otro de los memes. Twitter.

Sobre esta situación, el club se quiso poner simpático este viernes en la tarde e hizo un montaje con cosas que Kendall “ha tocado”, como insinuando que no tocó el trofeo.

“Ahora que anda circulando esta foto de Kendall y que dicen que tocó la copa, queremos hacer un hilo de cosas que Kendall sí tocó”, escribieron los morados y de inmediato comenzó la lluvia de memes.

Lo vacilón es que en Saprissa, una vez más, brincan cuando el suelo está parejo, ¿Si no creen en cábalas cuál es el miedo? ¿O de verdad creen que ya no serán campeones porque Kendall tocó la copa?