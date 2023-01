(Audio) Jeaustin Campos explotó al cuestionarle si contará con Christian Bolaños

Jeaustin Campos estalló cuando le preguntaron sobre Christian Bolaños. (Rafael Pacheco Granados)

La conferencia de prensa de Jeaustin Campos posterior al partido con Guadalupe iba en calma para el técnico saprissista, le preguntaban sobre temas tácticos, del partido y cómo se sentía luego de una semana polémica, pero hasta ahí.

El entrenador estaba muy cómodo respondiendo, con sonrisa de oreja a oreja, hasta que las últimas dos preguntas de la conferencia cayeron sobre el tema del que todos querían escuchar, pero nadie preguntaba, ¿qué pasa en su relación con Christian Bolaños?

Daniel Martínez, periodista de Radio Monumental fue el primero en tocarle el tema, al consultarle ¿Cómo calificaría la relación que tiene con Bolaños? ¿Es buena, es fría? y si el saprissimo tiene que acostumbrarse a un perfil muy bajo del volante mientras él sea el técnico.

“Yo creo que Hugo (Viegas) lo explicó ahora, creo que todos estuvieron antes de la conferencia de prensa. Yo no tengo necesidad de llevarme mal con nadie, primero somos seres humanos, algunos fallamos, otros no, yo estoy disfrutando esto y creo que la afición también.

“Hay muchas cosas tan lindas para hablar del equipo, los jóvenes, de los chicos que están haciendo sus primeras armas, de las incorporaciones y eso, creo que es darle mucha vuelta a este tema (de Bolaños). El respeto está ante todo, eso siempre lo tengo con todos, absolutamente todos tienen mi mayor y máximo respeto, desde los más chicos hasta los más veteranos y por eso hemos sido campeones.

“Si yo no fuera un líder por convicción sino por percusión (golpea la mesa) yo creo que no vamos a llegar a ningún lado. Hemos sido muy coherentes con nuestro trabajo y nuestra manera de pensar, hay situaciones que la gerencia deportiva y la comisión técnica están de lleno, acá no es que solo Jeaustin, yo soy solo un empleado más, acá mandan otros, hay situaciones en que la responsabilidad es compartida”, contestó Campos.

De seguido, Esteban Valverde de La Nación le tocó la tecla que hizo perder la paciencia al entrenador cuando de manera concreta le preguntó si él va a contar con Bolaños para este torneo, algo que los aficionados quieren saber. En ese momento le cambió el semblante y explotó.

En corto, Campos no respondió, en cambio se mandó con una larga queja diciendo que de ese tema era suficiente y que por favor de una buena vez dejaran de hablarle sobre eso.

“Maestro, vea, ¡qué necedad!, perdón, pero ¡qué necedad! O sea, ya, esto no es un partido de tenis, acá hay 26 jugadores y cuento con los que están ahí. Si la gerencia deportiva y la comisión técnica deciden sacar o meter a alguien, ellos están por encima mío, por supuesto que tendrán mi manera de pensar.

“¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué a los entrenadores nacionales nos tienen tan bajo perfil futbolístico? Porque el 70% de las conferencias de prensa no hablamos de fútbol, estamos viendo hoy un partido riquísimo. Wálter (Centeno) planteó un partido espectacular y lo felicité y nosotros supimos contrarrestarlo. ¿Por qué no me preguntan por los cambios? La prensa rosa no puede caber aquí, esto es una conferencia de prensa de fútbol, de un partido, no de algo general.

“La gente quiere escucharme hablar de fútbol y yo quiero defenderme hablando de fútbol. Esta es la oportunidad de hablar de fútbol, estamos acá para que la afición se dé cuenta de qué pasó en el partido y porqué, de todo corazón se los digo, porque yo ya hablé suficiente de eso. Esta es la última pregunta, muchísimas gracias, me disculpan. Gracias”, dijo para cortar el tema de manera tajante.

Al buen entendedor pocas palabras, hay respuestas que no es necesario decir sí o no.