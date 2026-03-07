Audios del VAR revelan si se señaló correctamente la mano de Pablo Arboine en el juego Saprissa vs Sporting FC

La Comisión de Arbitraje reveló el análisis de la acción más polémica del juego del jueves entre Saprissa y Sporting FC.

Al minuto 37, hubo una infracción dentro del área del defensor saprissista Pablo Arboine y el central Juan Gabriel Calderón señaló el cobro como penal.

La decisión del silbatero fue motivo de debate, pues para algunos, la mano del jugador morado no era para pitar la pena máxima.

El duelo entre la S y los albinegros cerró con marcador 1-2, a favor de Sporting FC.

Los audios del VAR dictaron sentencia sobre el penal que sancionó a favor de Sporting FC, el jueves anterior. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Lo que dicen los audios

Un video publicado este viernes hace una introducción al análisis de los árbitros sobre la disputa en cuestión:

“A los 37 minutos de juego se produce un ataque de Sporting; un delantero lanza un centro a ras de suelo al interior del área de penal.

“El defensor número 3 de Saprissa se lanza a bloquear ese balón con su cuerpo; la mano izquierda de este defensa se encuentra apoyada en el suelo, extendida y abierta sobre su cuerpo, lo cual amplía el volumen de este y asume un riesgo al tenerla en esa posición.

“El balón contacta directamente con la mano y el árbitro de campo decide correctamente sancionar penal; a partir de ese momento, el VAR inicia una revisión protocolar encontrando evidencia objetiva para corroborar la decisión”.

Esto le dijo Juan Gabriel Calderón, a los árbitros que están en el VAR:

“Está en el suelo, para mí tiene la mano extendida; el balón pasa, tiene la mano extendida, no la tiene vertical sino que la tiene apoyada; en el suelo y quita el balón”.

Y esto le respondieron desde la sala:

“A mí me parece que lo que él describe está bien, o sea, es una mano abierta. Está despegada, es antinatural el movimiento. Juan Gabriel, el penal está bien, penal confirmado”.