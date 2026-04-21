Audios del VAR son contundentes sobre jugada que Alajuelense pidió como penal ante Saprissa

La Comisión de Arbitraje dio a conocer los audios de una de las jugadas más polémicas del clásico del domingo anterior, entre Alajuelense y Saprissa.

Sobre la jugada, al cierre del partido, explica que el forcejeo que hubo entre el defensor morado Gerald Taylor y Alexis Gamboa, tuvo que haberse sancionado como penal, de parte del central Josué Ugalde. El encuentro cerró con empate 1-1.

La Comisión hace una introducción, donde se habla de la jugada:

“Al minuto 93 se produce un ataque de Alajuelense. Un jugador lanza un centro al área de Saprissa y se produce un forcejeo y disputa entre el defensa número 17 de Saprissa (Gerald Taylor) y el delantero número 13 (Alexis Gamboa) de Alajuelense.

Una falta de Gerald Taylor, al cierre del juego entre Saprissa y Alajuelense, tuvo que sancionarse como penal, según los audios del VAR. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El árbitro observa que existe una disputa entre ambos jugadores y una sujeción de camiseta por parte del defensa, pero que esta sujeción no provoca su caída y no le genera un impacto claro en la habilidad de poder disputar ese balón al delantero, por lo que decide no sancionar ningún tipo de infracción.

“El VAR inicia una revisión protocolar de la acción, encontrando consideraciones técnicas y argumentos para respaldar la decisión de los árbitros.

“Desde el punto de vista técnico, esta situación tiene características técnicas de no ser una pugna real por el balón. No es una forma correcta del defensa, de disputar el balón con su oponente, siendo una sujeción que le impide al delantero coordinar sus movimientos, debiéndose marcar una infracción del defensa, en esta situación”.

Lo que revelan los audios del VAR

- VAR: posible penal.

- En cancha: es pecho.

- VAR: dale para atrás, con el fuera de juego, izquierdo.

- VAR: esa, más para atrás.

- En cancha: vamos a chequearla.

- VAR: Josué, no reanude por favor. Sí hay una sujeción y también hay un brazo estirado. ¿Tenemos otra toma para ver esa mano de acá?

- VAR: él también (Gamboa) va estirando su brazo, es parte del forcejeo, no le impide al jugador realizar alguna acción, porque él también está estirando el brazo.

- En cancha: en sujeción, yo la observo claramente. No alcanza para que hayan caídas de esa manera hacia abajo.

- VAR: dice que exagera. Chequeo completado, puede reanudar Josué.