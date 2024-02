¡Aunque usted no lo crea! Técnico de la Sele y director del arbitraje no tienen permisos de trabajo

Gustavo Alfaro por el momento no tiene el permiso de trabajo. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque usted no lo crea, el cuerpo técnico de la Selección masculina de Costa Rica, liderado por Gustavo Alfaro, no tiene permiso de trabajo.

La Dirección General de Migración y Extranjería le notificó a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) que debe solucionar ese tema lo más pronto posible.

Esa institución le confirmó a La Nación que el cuerpo técnico, conformado por siete personas, no tiene permiso de laborar en Tiquicia porque la Fedefútbol aún no ha enviado el papeleo para el trámite, por eso en los últimos días no se han presentado al Proyecto Gol para evitar empeorar la situación.

Minutos después Migración y Extranjería respondió la consulta y agregó que ya está en proceso.

“Se informa que el asunto está en trámite, cumpliendo con los procedimientos legales establecidos. Se trata de materia confidencial, por lo que la institución no se referirá al tema”, agregó.

Pero no solo ellos están con ese problema, ya que Horacio Elizondo, director de la Comisión de Arbitraje, y Benito Rubido, técnico de la selección femenina, tampoco tienen sus permisos de trabajo.

Al cierre de esta nota se pidió una reacción al departamento de prensa de la Fedefútbol, pero hasta el momento no han respondido el correo electrónico.