Ausencia de Celso Borges golpea duro a Alajuelense y se nota en sus derrotas

Este tipo de escenas han perjudicado mucho a Celso Borges y Alajuelense este torneo. (Rafael Pacheco Granados)

A pesar de no ser uno de los jugadores más regulares de Alajuelense y de que solo tiene siete meses de estar en el equipo, Celso Borges ha asumido un papel importante dentro del cuadro manudo, al punto que el equipo suele perder cuando él no está dentro del terreno de juego.

Las cifras no mienten, de las cinco derrotas que suman los rojinegros en el torneo, el seleccionado nacional no ha estado en cuatro, ante Pérez Zeledón, Sporting y Saprissa, en dos ocasiones. El único partido en el que se perdió con Celso en cancha fue en la fecha once ante Santos.

En este torneo, Borges solo ha podido jugar seis partidos con los manudos, por eso es curioso que a pesar de ello, las derrotas se den justo cuando no juega.

Victorias como las conseguidas ante Guanacasteca en el estadio Chorotega, en la que puso asistencia o ante Pérez Zeledón en la que destacó en el Morera Soto, así como la visita al Cartaginés, en la que se adueñó del medio campo y fue un gran respaldo para sus compañeros.

Las lesiones son las que han complicado a Celso en este torneo, primero fue una fractura en el dedo pequeño del pie izquierdo y luego un esguince de su rodilla derecha que lo tendrá fuera de acción por quince días más, es decir, jugará nuevamente con el León posiblemente en las semifinales.

Albert Rudé y Alajuelense deberán desarrollar un esquema de juego en el que la ausencia de Borges no pese tanto, encontrar las alternativas adecuadas. Bernald Alfaro y José Miguel Cubero son dos alternativas, pero en el clásico el español se la jugó con Alex López en ese puesto y no le salió la jugada.

Pierde mucho

Hernán Morales, analista y comentarista de Deportes Repretel y FUTV, reconoció que la Liga pierde mucho sin Celso y es evidente que le cuestan más los partidos cuando no está, ya que es el hombre que da equilibrio.

“Es que es un jugador que no solo es muy bueno con el manejo de la pelota, sino que se distingue por ser inteligente, práctico y en eso gana muchísimo el equipo. Tiene mucha experiencia internacional, no se ve que sea egoísta con la pelota, es un jugador con muy buen pase, tiene remate a marco, tiene gol.

“Creo que es uno de los jugadores más completos que hemos tenido, no hace gastos innecesarios físicamente, pero sí sabe cuándo tiene que correr, hacia dónde y esas cosas son las que pone un jugador de jerarquía en la cancha, sin hacer mucha bulla ni llamar la atención”, explicó.

Don Hernán fue claro que perder a un jugador con esas características siempre golpea, sobre todo cuando el llamado a ser su relevo, Bernald Alfaro se ha venido quedando un poquito.

“Celso es un jugador que sabe manejar muy bien los tiempos de las marcas, eso es algo muy importante que cuando no se tiene se sufre, por eso se ha vuelto un jugador tan importante en la Liga. Bernald podría estar, pero le ha faltado potenciarse, dar ese salto que debe dar, tiene características parecidas, pero se ha quedado corto en exponerlas más”, agregó.

En semifinales para cuando estaría Celso ya recuperado y luego de haber jugado seguramente el repechaje ante Nueva Zelanda con la Selección de Costa Rica, los manudos necesitarán sin duda toda la experiencia que les pueda dar su volante de contención.