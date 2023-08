¡Ayyy no! Aficionado hizo un petición muy comprometedora para el Saprissa

14/04/2023, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa partido de vuelta de la semifinal del torneo de clausura 2023 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano (Jose Cordero)

Un aficionado del Saprissa dejó con la boca abierta a los usuarios de redes sociales, tras la declaración que dio a este medio.

Saprissa perdió el invicto 1-2 ante Herediano en la Cueva y luego de eso, nos dimos a la tarea de buscar a los aficionados con ADN morado para que opinaran sobre la derrota.

Uno de ellos muy amablemente nos atendió, pero su comentario se ha vuelto viral en las últimas horas, pues involucra a los morados y a los árbitros, un tema recurrente a la hora de hablar de fútbol en nuestro país.

El aficionado expresó: “El partido estuvo parejo. ¡Diay!, el árbitro no ayudó y con el resultado Saprissa la pellejeó, pero el árbitro no ayudó en el partido”.

Seguramente lo que quiso decir fue que el central Hugo Cruz no colaboró con la fluidez del partido, pues Herediano sacó colmillo y eso fue muy evidente.

Algunos morados opinaron ante la derrota con herediano

Ante esta y otras declaraciones, otros aficionados se cuestionaron y comentaron: “Sencillo, si no les ayuda el árbitro no ganan, muy sincero el aficionado, muy buen juego del Team”, “¿El árbitro debe ayudar a alguno de los equipos?”, “El árbitro no ayudó, así es como gana Saprissa en su mayoría de veces”.

Ni modo, son cosas que pasan en vivo y que ahora no se le escapan a nadie.