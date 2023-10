A David Faitelson no le cuadró la actitud de José Ramón Fernández con él al anunciar que se va de ESPN

El controversial periodista mexicano David Faitelson, quien renunció este lunes a ESPN, habló de su relación con quien considera su padre periodístico Juan Ramón Fernández.

David Faitelson considera a Joserra su padre periodístico.

En una publicación que hizo en su Twitter, Faitelson expresó que sintió a Jose Ramón muy frío el día que se despidió y cree saber quién lo está aconsejando para que las cosas sean así.

Aunque el periodista no ha dicho a dónde irá a trabajar, el mismo Fernández expresó el lunes que sabe que va para Televisa, una empresa competencia de ESPN y a la cual odia. Faitelson fue formado, periodísticamente, bajo esa línea hacia esa empresa.

David Faitelson habla sobre Juan Ramón Fernández

“Lamentablemente, el lunes por la noche, yo lo sentí a él muy frío, la verdad esperaba un poco más de efusividad de él, a donde quiera que vaya seguiré siendo el mismo, la empresa que me contrate, no va a buscar un Faitelson diferente”.

LEA MÁS: David Faitelson renunció a ESPN

“Yo renuncié a algo, sí, renuncié a una gran empresa, sí. Renuncié a estar bajo el cobijo‚ entre comillas cobijo, porque los últimos meses no han sido de cobijo, para nada con José Ramón, desde el momento mismo que empecé a a colaborar, no trabajar, con Tercer Grado (de Televisa), se vino una situación muy complicada con José Ramón, yo no sé quién lo está aconsejando, bueno sí sé quien lo está aconsejando...”, expresó Faitelson sin decir nombres.