Víctor Núñez tocó una fibra muy sensible de Allan Alemán y el exmorado casi se le va encima

El rol de Fabricio Alemán en el Saprissa detonó la discusión entre su padre, Allan Alemán, y Víctor Núñez. (Mayela López)

Allan Alemán y Víctor “Mambo” Núñez enfrentaron un pleito más en el programa La Platea de TD Más, este estuvo bien acalorado y en medio estuvo Fabricio Alemán, hijo del exjugador saprissista.

El asunto se dio porque el Mambo quiso darle un consejo a su compañero de programa, al decirle que tal vez lo mejor para su hijo sea buscar un préstamo en otro equipo si en el Monstruo no le dan suficientes oportunidades, tema que puso muy sensible al morado.

Alemán decía que en el Saprissa los jóvenes no han tenido tantas oportunidades por diversas razones.

“A lo que da a entender, usted está hablando porque ahí está su hijo, lastimosamente es así”, decía Núñez, al tiempo que Allan lo interrumpió de inmediato advirtiéndole que a su hijo no tenía ni que mencionarlo.

“Tranquilo y escuche lo que voy a decir, me parece que los jóvenes de Saprissa, contando a su hijo, creo que ya tienen mucho tiempo en Saprissa y no les han dado la oportunidad que tal vez se merecen, creo que un buen consejo para usted y su hijo sería buscar otras opciones”, dijo.

De inmediato Alemán lo interrumpió de nuevo, sin aceptar el consejo, diciendo que no tiene por qué estar hablando nada ni dando consejos.

“Usted siempre habla de mi hijo, solo de mi hijo hablás, no digás nada, no hablés”, decía al tiempo que la discusión subió de tono. “¿Yo estoy diciendo algo malo? ¿Quién está hablando de su hijo? ¿Qué es una gran perra? No, no he dicho eso, solo le estoy dando un consejo”, respondió Mambo.

David Diach metió la cuchara al decir que un caso similar podría ser el de Doryan Rodríguez en Alajuelense, quien al no tener mucho chance buscó un préstamo, pero no, Alemán no quería saber nada sobre la opción que su chamaco salga del Monstruo.